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台女星撞臉《王室死對頭》林知衍！人妻驚呼：叫老公買票

曾國城（上）、唐從聖（下）、鍾欣凌（左）和康茵茵4人湊在一起合作《英雄所賤略同》火花四射。（英雄會文創提供）曾國城（上）、唐從聖（下）、鍾欣凌（左）和康茵茵4人湊在一起合作《英雄所賤略同》火花四射。（英雄會文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾國城、唐從聖、鍾欣凌與康茵茵主演舞台劇《會演是英雄2》之《英雄所賤略同—Hero Emotion》，演員目前正如火如荼排練中，日前康茵茵接受訪問時，一旁有民眾直呼她神韻神似最近爆紅韓劇《我的王室死對頭》女主角林知衍，得知康茵茵正在宣傳舞台劇《英雄所賤略同》後，笑說因為老公很喜歡林知衍，當場表示：「我要叫我老公去買票！」

另外，隨著7月底台北首演腳步逼近，主演鍾欣凌、康茵茵兩位「女英雄」也首度分享排練心情，沒想到她們異口同聲坦言：「其實有點挫咧等！」鍾欣凌透露，目前大家都還在努力抓彼此節奏，「每次排戲都一直想加東西，越加越長，所以老實說還是有點『挫咧等』。」但也正因如此，她認為這齣戲充滿許多現場碰撞出來的驚喜。

康茵茵（右）笑言曾國城總是能把場子炒熱，兩人將在《英雄所賤略同》舞台劇上互拚「賤招」。（英雄會文創提供）康茵茵（右）笑言曾國城總是能把場子炒熱，兩人將在《英雄所賤略同》舞台劇上互拚「賤招」。（英雄會文創提供）

康茵茵笑說，這次的創作過程很像一起做一個大蛋糕，「從哥已經先把戚風蛋糕烤好了，城城哥負責放水果跟布丁，欣凌姐抹上奶油，我就是負責把最後的裝飾弄得漂漂亮亮。」她坦言四位演員聚在一起，每次排練都還在不停修文本，「大家集思廣益的時候實在太好笑，每天都有新的笑點長出來，根本沒辦法定案，我真的很怕最後要演六個小時才演得完，這些人太有才了！」

談到《英雄所賤略同》主打的「賤學」，兩位女主角也毫不客氣開始互相揭底，鍾欣凌認為唐從聖是典型「快人快語型」，即興反應永遠最快；曾國城則擅長「罵人不帶髒字」，總能悠悠地講一句話，卻讓人瞬間中箭，最後她笑說康茵茵有種「女生跟女生之間會耍的那種賤」，「有一點傻白甜，可是其實很聰明。」

唐從聖（右）和鍾欣凌從學生時期至今維持好交情，兩人再度合作令人期待。（英雄會文創提供）唐從聖（右）和鍾欣凌從學生時期至今維持好交情，兩人再度合作令人期待。（英雄會文創提供）

康茵茵則第一個點名編劇兼導演唐從聖，「他真的太賤了，連孔子跟諸葛亮都敢嘴，這些古人大概想不到幾千年後，居然有人把他們寫成詐騙集團。」至於鍾欣凌，在康茵茵認為屬於「臨場開槍型」，常常對男生拋出的笑點來個反手巴掌，讓全場措手不及；曾國城則負責把場子越炒越熱，「常常多加一拍，大家就直接笑瘋。」

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