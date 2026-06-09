朴善珠爆「禁忌戀情」遭韓團封殺 遠走台灣逆襲事業第二春

朴善珠被爆踩啦啦隊禁忌潛規則，職涯被迫停擺。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍成員JJUBI（朴善珠），被球迷親切稱為「山豬公主」。過去她曾透露來台是因熱愛台灣文化並渴望學習中文，不料近日卻遭週刊爆料，她當年離開韓國職棒圈，背後其實隱藏著一段與同隊球員的禁忌之戀。

根據《鏡週刊》報導，朴善珠在效力韓職「NC恐龍隊」期間，與隊上的主力內野手金周元陷入愛河。雖然雙方並未公開認愛，但戀情早已在韓國球迷間傳開。由於韓國職棒圈長期存在一條不成文的敏感潛規則，啦啦隊員不得與同隊球員交往，這段戀情曝光後引發軒然大波，也讓朴善珠面臨排山倒海的壓力。

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朴善珠傳效力韓職NC恐龍隊期間，與隊上的主力內野手金周元熱戀。（翻攝自IG）

據傳這段戀情不僅讓她的啦啦隊工作陷入停滯，隨後更遭到韓國各球團全面封殺。在面臨事業與感情的雙重打擊下，朴善珠最終決定遠走他鄉，前往台灣尋求一線生機。不過人生地不熟的她，即便曾向好友李雅英、金娜妍尋求協助，初期仍面臨沒有任何球團拋出橄欖枝的窘境。

（左）朴善珠來台發展一度碰壁，靠誠意打動經紀人。（翻攝自IG）

後來朴善珠報名語言學校苦讀中文，主動出擊，親自寫信給中信兄弟啦啦隊的經紀人乖姐。這份不放棄的誠意最終打動了球團，讓她成功加入Passion Sisters，意外在台灣開啟了事業的第二春。針對週刊爆出的昔日戀情，中信兄弟經紀人表示不干涉、尊重藝人私領域。

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