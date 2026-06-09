前港姐吳忻熹乳癌復發 今晨安詳過世享年51歲

吳文忻罹癌後一直不向命運低頭。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，去年3月透露病情惡化至第4期，今（9）日上午傳來噩耗，不幸在醫院睡夢中安詳過世，享年51歲。

吳文忻家人和好友今早分別在吳文忻臉書、IG公布死訊，在最後的日子家人和最好朋友都前來探望，2個女兒也和母親道別，全文如下：

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致所有關心吳文忻的朋友：

我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，吳文忻已於今早在醫院睡夢中安詳離世。她是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個女兒也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。

在這條抗癌的路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。

感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。這段時間一直有不少好友和傳媒關心她的狀況，抱歉她在虛弱的情況下沒有能力一一回覆，也可能遺漏了一些好友沒有趕及作最後通知。稍後我們會公佈她的後事安排。兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。

懇請大家給予家人空間和寧靜，處理一切事務，面對這艱難的時刻。

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