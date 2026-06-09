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傅子純遺孀喪夫第二晚 心碎再度痛喊：我終於見到你了老公

傅子純（右）和妻子Corrinna感情極其甜蜜。（翻攝自臉書）傅子純（右）和妻子Corrinna感情極其甜蜜。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視演員傅子純前天因急性白血病驟逝，享年46歲，消息震驚演藝圈，也讓親友及粉絲難以接受。向來與傅子純感情深厚的圈外妻子Corrinna，在丈夫離世後接連透過社群平台發聲，今再度吐露心聲，透露自己終於稍微睡著，還在夢中與丈夫相見，字字句句令人鼻酸。

Corrinna表示，自己終於見到傅子純，「我終於見到你了老公。你身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘，正在努力瞭解情況，如同你生前一樣，還是跟緊我的定位。」她也提到，傅子純生前曾看過有關「中陰」的書籍，因此相信對方一定會去一個很好的地方。

她雖然知道丈夫對自己有萬般不捨，但也逐漸明白老天爺的安排，「尤其是在你人生最後的階段，讓我陪在你身邊，是有祂的道理。」面對摯愛離世，她坦言自己並沒有想像中堅強，甚至向丈夫喊話：「如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。」

Corrinna也希望傅子純不要因為自己的悲傷而牽掛，表示：「就讓我宣洩情緒，但跟以前一樣理性地看待事情，這次我不要你陪我，你去做你該做的事。」她更提到，雖然傅子純「食言了」，未能陪伴自己走得更遠，但仍溫柔表示：「我不怪你，心痛但不怪你。不是你的錯，你別怪自己。」

貼文最後，Corrinna也向一路伸出援手的親友及外界致謝，「謝謝各界的長輩、好朋友們的幫忙及關心，佳綺非常非常感謝，也需要你們。」真摯告白讓不少網友看了忍不住落淚，紛紛留言替她加油打氣，也盼傅子純一路好走。

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