李民基突喊「不婚不生」 迷上自行車驚爆一處壞死

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星李民基與《Penthouse上流戰爭》爆紅女星韓智賢主演韓劇《變臉計劃》近日話題升溫，劇中不只出現「換臉逃亡」、「家暴受害者重建人生」，甚至觸及性別認同手術等敏感議題，以前所未見的「整形外科刑偵劇」設定成功吸引觀眾目光。

李民基在《變臉計劃》飾演頂尖整形外科醫師「車正宇」。（中天娛樂台提供）

李民基在劇中飾演天才整形外科醫師車正宇，不但能一眼看穿他人動過哪些手術，甚至光靠觸診就能察覺臉部骨骼異常，宛如人體掃描機。這位外表冷漠、醫術封神的「醫神」因一場意外跌落人生谷底，進而捲入一連串離奇案件，與韓智賢飾演的重案組刑警攜手追查真相。

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戲裡高冷神秘，戲外的李民基卻意外幽默。他受訪時透露興趣常常變來變去，曾經一度瘋狂迷上自行車，「一天騎150公里都沒問題。」不過當被問到外界流傳騎車對男性健康的影響時，他竟語出驚人表示：「前兩三個禮拜真的很痛，後來就不太痛了，可能那邊的細胞已經死掉了吧！」直白發言笑翻全場。

過去憑《愛上變身情人》等作品被封為「浪漫喜劇匠人」的李民基，自嘲戀愛細胞似乎早已消失。他坦言目前對結婚沒有特別想法，更直言沒有生小孩的計畫，「想到會有一個跟自己很像的孩子，就會覺得有點恐怖。」

相較於李民基的佛系態度，韓智賢大方透露未來希望能組成家庭，也期待在適當年齡迎接孩子誕生。聽到李民基對生小孩的顧慮後，她忍不住吐槽：「那你應該生女兒啊！」兩人一來一往的互動，讓現場笑聲不斷。

李民基（左）與韓智賢《變臉計劃》攜手合作，一同拼湊案件真相。（中天娛樂台提供）

為了演出劇中的熱血刑警，韓智賢在開拍前就進入武術學校受訓，甚至刻意增重讓角色更具說服力。其中最讓她印象深刻的，是劇中徒手擊破車窗的橋段，「真的很好玩！」還自爆從小和模特兒雙胞胎弟弟韓勝洙常打架，甚至練就「消音吵架」的特殊技能。

她笑說，小時候怕驚動爸爸，就算邊吵架邊丟東西，也要在東西落地前接住，不能發出任何聲音，荒謬又爆笑的童年回憶讓粉絲聽得目瞪口呆。《變臉計劃》週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

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