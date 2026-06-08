傅子純急性血癌病逝！沈玉琳痛心發聲「揭4大保命基石」

傅子純6日因急性血癌驟逝。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演員傅子純昨下午因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後仍不幸病逝，享年46歲，圈內驚聞噩耗皆感震驚與不捨，而過去曾歷經相同病痛、成功抗癌的沈玉琳對此也沉痛發聲。

沈玉琳向本報表示過去雖然無緣與傅子純正式合作，但聽到對方因急性血癌驟逝的消息，第一時間感到萬分不捨，直呼：「他的離開是演藝界的很大悲痛。」

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沈玉琳無緣合作傅子純，不過悲痛表示演藝圈痛失優秀演員。（資料照，記者潘少棠攝）

急性血癌病發兇猛，沈玉琳對此有著深刻的切身之痛。他雖在節目《星期六晚上》笑談抗癌，但發病初期的驚心動魄仍歷歷在目。當時他極度疲倦、走五步路就喘，甚至連拿蓮蓬頭的力氣都沒有，卻一度主觀認定只是過度疲勞或自律神經失調，連牙齦腫脹都誤當牙周病醫治。直到老婆堅持將他送往大醫院急診，抽血才發現體內白血球暴增到22萬、血紅素驟降至2.6。當時醫生直言：「再拖三天，可能就直接去見上帝了。」

看到傅子純的遺憾病例，沈玉琳以過來人的身份，對同樣處於高壓、長期疲累的現代人與演藝同仁提出沉痛呼籲。他強調，身體或心理一旦發出任何警訊，都必須立刻趕快就醫檢查，「千萬別再騙自己『沒事，我很好』。」往往致命的危機，就隱藏在這些被忽視的「過度疲勞」中。

經歷過這場攸關生死的大病，面對生命的無常，沈玉琳如今對健康有了更深刻的體悟。他透露目前的養生之道相當嚴謹，除了完全遵照醫囑、按時回診追蹤之外，日常生活中也全力顧好「營養、睡眠、情緒、運動」四大基石，唯有底子打好，才能真正與無常抗衡。

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