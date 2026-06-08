愛上同學錯了嗎？《偶像禁愛令》揭日娛殘酷黑幕

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本名導深田晃司執導電影《偶像禁愛令》以日本娛樂圈真實發生過的「戀愛禁令訴訟事件」為靈感，耗時10年籌備完成。電影找來前日向坂46人氣成員齊藤京子擔綱主演，一上映便接連入選坎城、釜山與東京影展，被海外媒體盛讚是深田晃司生涯代表作之一。

齊藤京子（右）在《偶像禁愛令》意外與倉悠貴墜入愛河，被經紀公司告上法庭。（海鵬提供）

電影將看似夢幻的偶像舞台，與冰冷殘酷的法庭攻防並列呈現。故事描述女團「Happy☆Fanfare」當紅C位成員山岡真衣正值事業巔峰之際，卻與中學同學墜入愛河。沒想到戀情曝光後，不僅遭到粉絲猛烈撻伐，還被經紀公司以違反「禁止戀愛條款」為由提告，要求鉅額賠償。

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原本站在鎂光燈中央的少女，一夕之間成了被輿論與制度圍剿的被告。電影拋出的核心問題也十分直接：「當偶像之後，就失去戀愛的權利了嗎？」

深田晃司坦言，自己多年來一直對日本偶像文化抱持疑問。為了拍攝本片，他訪問多位現役偶像、經紀人與製作人，希望透過電影還原娛樂產業最真實的一面。他認為許多人習慣把偶像當成完美商品，卻忽略她們同樣也是有情感、有慾望、有選擇權的人。

《偶像禁愛令》豪砸千萬進行殿堂級音樂編舞。（海鵬提供）

片中最令人驚豔的莫過於齊藤京子的演出，過去以偶像身分活躍的她，這次彷彿把自己置身於最殘酷的審判台前。在多場法庭戲裡，她沒有激烈嘶吼，而是用極度壓抑卻充滿力量的表演，展現角色一步步被逼到絕境的掙扎與反抗。

有趣的是，電影不只劇情逼真，連偶像團體本身都打造得幾可亂真。劇組特別邀請日本知名音樂團隊打造虛擬女團「Happy☆Fanfare」的完整歌曲系統，甚至找來現役偶像參演。從握手會、舞台表演到粉絲應援文化，都高度還原日本偶像產業日常，讓不少觀眾直呼根本像在看真實女團紀錄片。《偶像禁愛令》將於7月8日在台上映。

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