「端午節快樂」其實不妥？ 命理師揭千年禁忌

端午節民間有划龍舟的習俗。（資料照，記者黃美珠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕6月19日就是端午節，民俗專家楊登嵙指出，依照傳統民俗觀念，端午節其實屬於祭祀性質節日，與農曆新年、中秋節等歡慶節日不同，因此，他建議端午節可以祝福身邊親友「端午安康」、「端午平安」取代「端午節快樂」。

民間說法端午節是為了紀念戰國時期楚國愛國詩人屈原，傳說屈原遭朝廷流放，憂國憂民，最終在農曆五月初五頭汨羅江自盡，愛戴他的百姓擔心他的遺體遭到魚蝦啃食，紛紛划船並將粽子投入江中，形成後來划龍舟、吃粽子的習俗。

請繼續往下閱讀...

端午節屬於祭祀性質節日，粽子就是民眾防止魚蝦啃咬屈原才投入江中。（資料照，記者湯世名攝）

另有一說，東漢孝女曹娥年僅14，因父親在江中溺斃，她沿江尋父17天都沒找到父親，最後在五月初五投江殉父，數日後曹娥懷抱著父親遺體浮出江面，令人感佩。

還有人認為端午節與春秋時期吳國忠臣武子胥有關，遭讒言陷害的他被吳王夫差賜死後，遺體被拋入江中，日期正是農曆五月初五，後人尊敬伍子胥忠義精神，每年端午節祭祀紀念他。

楊登嵙表示，無論端午節的起源為何，以上說法都與殉難、犧牲有關，這就是端午節被視為追思和祭祀的節日，他舉例就像沒有人會說「清明節快樂」一樣，端午節也不宜互祝快樂。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法