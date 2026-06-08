自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

海上百老匯！慶祝品牌成立10週年 《Forever Broadway》集結經典全球首演

《Forever Broadway》讓民眾體驗海上百老匯。（麗星夢郵輪提供）《Forever Broadway》讓民眾體驗海上百老匯。（麗星夢郵輪提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕星夢郵輪慶祝品牌成立10週年，特別推出全新原創音樂歌舞劇《Forever Broadway》，並選在雲頂夢號全球首演，讓民眾體驗海上百老匯的華麗內容。

《Forever Broadway》融合多首經典金曲。（麗星夢郵輪提供）《Forever Broadway》融合多首經典金曲。（麗星夢郵輪提供）

《Forever Broadway》由星夢郵輪與百老匯亞洲國際（Broadway Asia International）首次攜手打造，匯集多首廣受喜愛的經典音樂劇金曲，包括《New York New York》、《Dancing Queen》、《Grease Lightning》、《Tonight》以及 《On Broadway》等，融合華麗歌舞表演、電影級舞台製作、震撼特效，以及特別為雲頂夢號量身編制的大型錄製交響樂配樂，讓民眾在郵輪上也能體驗沉浸式百老匯饗宴。

《Forever Broadway》選在雲頂夢號首演。（麗星夢郵輪提供）《Forever Broadway》選在雲頂夢號首演。（麗星夢郵輪提供）

麗星夢總裁吳明發表示：「現場娛樂體驗不斷演進，如今的旅客希望在熟悉的基礎上，獲得以全新方式重新演繹的精彩體驗。透過與百老匯亞洲國際的合作，我們將百老匯經典音樂劇帶上海上舞台，結合百老匯專業人才與我們的駐船表演團隊，以及麗星夢的創意製作能力，為賓客呈現真正獨一無二的體驗。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中