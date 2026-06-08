海上百老匯！慶祝品牌成立10週年 《Forever Broadway》集結經典全球首演

《Forever Broadway》讓民眾體驗海上百老匯。（麗星夢郵輪提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕星夢郵輪慶祝品牌成立10週年，特別推出全新原創音樂歌舞劇《Forever Broadway》，並選在雲頂夢號全球首演，讓民眾體驗海上百老匯的華麗內容。

《Forever Broadway》融合多首經典金曲。（麗星夢郵輪提供）

《Forever Broadway》由星夢郵輪與百老匯亞洲國際（Broadway Asia International）首次攜手打造，匯集多首廣受喜愛的經典音樂劇金曲，包括《New York New York》、《Dancing Queen》、《Grease Lightning》、《Tonight》以及 《On Broadway》等，融合華麗歌舞表演、電影級舞台製作、震撼特效，以及特別為雲頂夢號量身編制的大型錄製交響樂配樂，讓民眾在郵輪上也能體驗沉浸式百老匯饗宴。

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《Forever Broadway》選在雲頂夢號首演。（麗星夢郵輪提供）

麗星夢總裁吳明發表示：「現場娛樂體驗不斷演進，如今的旅客希望在熟悉的基礎上，獲得以全新方式重新演繹的精彩體驗。透過與百老匯亞洲國際的合作，我們將百老匯經典音樂劇帶上海上舞台，結合百老匯專業人才與我們的駐船表演團隊，以及麗星夢的創意製作能力，為賓客呈現真正獨一無二的體驗。」

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