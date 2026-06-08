自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

18年前只是嵐伴舞！中島健人感動被前輩認出：我想跟他們一樣

中島健人將在今年8月於新莊Zepp New Taipei帶來亞巡演唱會。（大鴻藝術提供）中島健人將在今年8月於新莊Zepp New Taipei帶來亞巡演唱會。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本男星中島健人將在今年8月29日、30日帶來帶來個人演出生涯的首次亞巡迴演唱會「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026」，他今天（8日）接受媒體聯訪，回憶起18年前曾經擔任師兄「嵐」ARASHI的伴舞，當天看嵐的告別演唱會，十分感動。

中島健人的「IDOLIC魔法棒」深受歡迎，他也歡迎粉絲們都可以放入自己喜歡的小卡。（大鴻藝術提供）中島健人的「IDOLIC魔法棒」深受歡迎，他也歡迎粉絲們都可以放入自己喜歡的小卡。（大鴻藝術提供）

中島健人的「卡片型魔法棒」相當受到歡迎，不只是喜歡星達拓的粉絲，連Kpop迷妹們都想要買一隻，引發話題。中島健人表示；「我從設計圖就開始動手畫，創作跟我有關係的，只要是真正喜歡的東西、能真心投入、樂在其中的東西，才有辦法讓大家喜歡，包括魔法棒、歌曲以及演出內容，都讓我深深感受到這個道理。」這次的IDOLIC魔法棒，中島健人表示：「其實我是把我熱愛的東西具體化，這是不可或缺的演唱會道具，加上我真的熱愛的卡牌遊戲。」

被問到放其他偶像的小卡可以嗎？中島健人大方表示：「那會讓我非常開心，我覺得這對我來說是展現魔法一個道具，不只是希望支持我的粉絲，帶來為我應援之外，廣義的用意也是可以來應援、支持全世界所有正在努力的偶像們，不管大家在什麼場合，放進什麼小卡使用，對我來說是非常幸福的一件事。聽說Kpop粉絲願意用很開心，我也會趕快帶魔法棒給台北的大家。」

今年5月，中島健人訪問了梅莉史翠普與安海瑟薇，還送上IDOLIC魔法棒給兩位影后。中島件人坦言非常榮幸，「她們都很喜歡魔法棒，還說要拿著魔法棒受訪，但因為是電影宣傳，拿著魔法棒變得像是幫我宣傳，我請她們不要拿，但聽說她們很喜歡，我覺得很開心。」他表示，自己在訪問前非常緊張，還睡不著，訪綱修了再修，一直思考不知道梅莉史翠普與安海瑟薇是否會喜歡他的提問。

中島健人帶給粉絲心動，而他最近感到心動的瞬間則是5月31日去看師兄「嵐」的告別演唱會，他回憶起首次登上東京巨蛋就在嵐身後，跟著200名Jr.揮舞著旗子，「那時候看著5個人的背影，我好希望可以跟他們一樣，有這麼棒的演出。18年後可以看他們最後一場演唱會，可以在後台跟他們一個一個握手，甚至跟我說謝謝你來，有認出我當時是Jr.伴舞，我非常感動。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中