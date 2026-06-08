18年前只是嵐伴舞！中島健人感動被前輩認出：我想跟他們一樣

中島健人將在今年8月於新莊Zepp New Taipei帶來亞巡演唱會。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本男星中島健人將在今年8月29日、30日帶來帶來個人演出生涯的首次亞巡迴演唱會「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026」，他今天（8日）接受媒體聯訪，回憶起18年前曾經擔任師兄「嵐」ARASHI的伴舞，當天看嵐的告別演唱會，十分感動。

中島健人的「IDOLIC魔法棒」深受歡迎，他也歡迎粉絲們都可以放入自己喜歡的小卡。（大鴻藝術提供）

中島健人的「卡片型魔法棒」相當受到歡迎，不只是喜歡星達拓的粉絲，連Kpop迷妹們都想要買一隻，引發話題。中島健人表示；「我從設計圖就開始動手畫，創作跟我有關係的，只要是真正喜歡的東西、能真心投入、樂在其中的東西，才有辦法讓大家喜歡，包括魔法棒、歌曲以及演出內容，都讓我深深感受到這個道理。」這次的IDOLIC魔法棒，中島健人表示：「其實我是把我熱愛的東西具體化，這是不可或缺的演唱會道具，加上我真的熱愛的卡牌遊戲。」

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被問到放其他偶像的小卡可以嗎？中島健人大方表示：「那會讓我非常開心，我覺得這對我來說是展現魔法一個道具，不只是希望支持我的粉絲，帶來為我應援之外，廣義的用意也是可以來應援、支持全世界所有正在努力的偶像們，不管大家在什麼場合，放進什麼小卡使用，對我來說是非常幸福的一件事。聽說Kpop粉絲願意用很開心，我也會趕快帶魔法棒給台北的大家。」

今年5月，中島健人訪問了梅莉史翠普與安海瑟薇，還送上IDOLIC魔法棒給兩位影后。中島件人坦言非常榮幸，「她們都很喜歡魔法棒，還說要拿著魔法棒受訪，但因為是電影宣傳，拿著魔法棒變得像是幫我宣傳，我請她們不要拿，但聽說她們很喜歡，我覺得很開心。」他表示，自己在訪問前非常緊張，還睡不著，訪綱修了再修，一直思考不知道梅莉史翠普與安海瑟薇是否會喜歡他的提問。

中島健人帶給粉絲心動，而他最近感到心動的瞬間則是5月31日去看師兄「嵐」的告別演唱會，他回憶起首次登上東京巨蛋就在嵐身後，跟著200名Jr.揮舞著旗子，「那時候看著5個人的背影，我好希望可以跟他們一樣，有這麼棒的演出。18年後可以看他們最後一場演唱會，可以在後台跟他們一個一個握手，甚至跟我說謝謝你來，有認出我當時是Jr.伴舞，我非常感動。」

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