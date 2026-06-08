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娛樂 日韓

中島健人登台北大巨蛋超糗！口誤喊「我想吃小籠包」外野全問號

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本男星中島健人即將在8月29日（六）、8月30日（日）一連兩天於Zepp New Taipei開唱，他今天（8日）接受媒體視訊聯訪，提前預告他這次會在演唱會上「脫」，讓大家看看他身為成熟大人的魅力。

中島健人。（大鴻藝術提供）中島健人。（大鴻藝術提供）

中島健人用中文表示：「去年有幸在台北大巨蛋和Zepp New Taipei演唱，今年我也會在台北帶給大家最棒的演出，我的目標是總有一天要在台北小巨蛋舉辦自己的演唱會。U:nity台北，一起嗨起來吧！」被問到這一段練了多久？中島健人坦言剛剛才練習的，「因為去年來過台灣，不管是在大巨蛋還是Zepp專場也好，語感、節奏都還記得了。」

提到中島健人去年獲選「台灣媒體票選的 2025年台灣媒體好感度」日星第一名一事，中島健人驚訝地說：「ㄟ？不敢相信，好開心喔！去年演唱會留下了非常棒的回憶，真的不敢置信。」他也當場振臂歡呼，感謝記者們的肯定。台灣記者去年為中島健人送上青眼白龍的遊戲王卡，他也表示把卡片收得好好的。

被問到上次的台北行有什麼印象深刻的回憶？中島健人提到當時演唱了周杰倫的《晴天》，「可以跟當地粉絲大合唱，讓我再次感受到這首歌很受到台灣粉絲歡迎，我自己的歌曲、口號，大家也跟著一起大合唱、大喊，給了我很棒的回憶，真的非常開心。」

中島健人去年應中職樂天桃猿邀請在大巨蛋演出。（資料照，樂天桃猿提供）中島健人去年應中職樂天桃猿邀請在大巨蛋演出。（資料照，樂天桃猿提供）

當時演唱會期間，他還應中職樂天桃猿邀請在大巨蛋演出，笑說當時搭車繞場一圈，本來想對外野說：「我愛大家！」結果竟然講成：「我想吃小籠包！」完全感受到外野的球迷滿頭問號，「希望我今年不要發生類似狀況，我會好好一雪前恥。」

他表示可以站這麼大的舞台上唱自己的歌曲是他的夢想，「如果還有球團邀請我去開球、表演，我很希望可以再去。那是我第一次在台灣的球場唱歌，我知道大部分的球迷都不認識我，但大家一起喊KENTY，真的是太棒太美好了，希望有一天能夠站上這個舞台。」

至於想在台灣做了三件事？中島健人稱想在台北舉行小籠包巡迴，一天看可以吃幾間，再來想去台北101欣賞夜景，最後也想去遊樂園。記者推薦他台北市立動物園是亞洲最大的動物園，且有貓熊、無尾熊等動物，中島健人眼睛一亮，笑說：「好那我改成動物園！」

最後被問到演唱會中有什麼讓粉絲心動的亮點嗎？中島健人竟然直言「我會脫」，強調會帶來性感又具有成熟大人偶像的魅力，「粉絲看到我的反差，會因此愛上我！」他更用比出手指愛心，以中文撩妹：「我最愛小籠包，但是小籠包是我第二喜歡，第一名是什麼？當然是台北的大家。」希望今年成為讓粉絲最嗨的海外偶像。

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