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娛樂 最新消息

沈玉琳登台高喊血癌殺不死我！嗆羅志祥、徐乃麟：他們社會性死亡

沈玉琳狠戳羅志祥、徐乃麟等話題人物。（薩泰爾提供）沈玉琳狠戳羅志祥、徐乃麟等話題人物。（薩泰爾提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕薩泰爾娛樂全新現場大型喜劇節目《星期六晚上》6日在壹電視攝影棚正式錄製首集。首集主持人由「威廉沈」沈玉琳擔綱，他一上台便宣告強勢回歸，開口第一句話就火力全開：「我回來了！區區一個血癌怎麼殺得死我！」直接拿自己大病初癒的經歷當梗，讓全場觀眾瞬間炸裂、笑聲不斷。

沈玉琳更透露，製作單位照慣例派了寫手幫忙備稿，但他在台上自豪地回嗆：「其實我威廉沈這麼厲害，你不管是AI寫的稿還是路邊阿嬤的藥單，只要拿給我講都會好笑啦。」話剛說完，他當場就在台上唸起稿子：「Cytarabine、Imatinib、Fluconazole、Allopurinol⋯⋯」沒想到唸到一半突然停住，大罵：「靠邀，這不是我之前血癌的化療藥嗎？」高招的自嘲手段讓現場氣氛嗨到最高點。

沈玉琳把自己的化療藥單當成講稿大聊地獄梗，更當場玩起近期引發熱議的「新，的」校園致詞時事梗。（薩泰爾提供）沈玉琳把自己的化療藥單當成講稿大聊地獄梗，更當場玩起近期引發熱議的「新，的」校園致詞時事梗。（薩泰爾提供）

除了拿自己的病情開玩笑，沈玉琳在台上的砲火更是一發不可收拾。他先是點名「時間管理大師」羅志祥與「敬老尊賢」乃哥，語帶玄機地笑說：「這些人出事頂多社會性死亡，但我是會真的死亡。」

接著，他更奉勸演藝圈同行：「要是時間沒管理好、情緒沒管理好、身體又沒管理好，最好趕快結束自己——因為你已經沒有存在的必要了！」在觀眾反應過來之前，他還不忘補上一句：「這一段是新的嗎？對，這一段是新，的。」巧妙利用近期引發熱議的校園致詞事件玩起雙關諧音。面對台下驚呼，沈玉琳仍然一臉淡定地表示，不用擔心兩位大哥生氣：「他們會紅還不都是我幫他們做的節目。《旗開得勝》假如沒有沈玉琳，就是假的——偽，得，勝。」

沈玉琳戰勝血癌強勢回歸！6日首登薩泰爾新節目《星期六晚上》。（薩泰爾提供）沈玉琳戰勝血癌強勢回歸！6日首登薩泰爾新節目《星期六晚上》。（薩泰爾提供）

面對《星期六晚上》致敬美國經典喜劇節目《週六夜現場（SNL）》的定位，沈玉琳也毫不客氣直白開嗆：「他們說這個節目是『致敬美國最好笑的節目』，這句話真的是完美融合了我的兩大專長：抄襲，還有唬爛！」他甚至大膽建議節目乾脆改名叫《抄襲星期六》，並調侃製作單位：「你們真的要抄，為什麼不抄《分手擂台》？這禮拜剛好可以邀請愛莉莎莎跟瑜伽老師。」最後更神總結補上一刀：「抄襲還能收門票！以前我的節目抄襲只能收傳票。」

現場片段流出後迅速在網路上延燒，威廉沈的爆笑功力讓留言區出現一堆神回覆，網友紛紛笑翻敲碗：「請問這個玉琳哥也是新，的嗎？」

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