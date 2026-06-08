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娛樂 電視

Netflix《鐵拳教育》爆紅不是沒原因 台灣觀眾全看哭了

不少觀眾看完《鐵拳教育》後，直呼：超爽。（翻攝自X）不少觀眾看完《鐵拳教育》後，直呼：超爽。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Netflix韓劇《鐵拳教育》近期話題滿滿，更有許多人覺得看得超爽。該劇改編自漫畫，裡頭充滿瘋狂、近乎私刑的虛構設定，狠狠撕開亞洲教育現場最殘酷、最失控的傷口。這部劇可說一上架就直衝熱榜，更被狂讚「近期最讚爽劇」。

在故事中，政府全面禁止體罰、無限放大「少年人權」，導致教權崩潰，最後保護學生的法律逼瘋了認真的老師。惡霸學生的橫行、恐龍家長將教養權全都丟包給學校和老師，失衡的狀況，逼得老師走投無路。這也衍生出「用魔法打敗魔法」的解決方式，以暴制暴的手法，讓許多觀眾得到心理補償，心中某些地方也得到滿足。

《鐵拳教育》靈魂人物「羅華振」由金武烈接替金南佶演出。（Netflix提供）《鐵拳教育》靈魂人物「羅華振」由金武烈接替金南佶演出。（Netflix提供）

羅華振（金武烈 飾）、崔江錫（李星民 飾）、林韓林（秦基周 飾）、奉根大（表志勳 P.O 飾）四個靈魂角色，成了各司其職的「校園復仇者聯盟」。看在許多台灣觀眾眼哩，似乎都引起極大共鳴，近幾年劇中內容似乎都血淋淋在現實社會中上演，或發生似曾相似的事。

《鐵拳教育》全劇共10集，目前已在Netflix正式上架。（Netflix提供）《鐵拳教育》全劇共10集，目前已在Netflix正式上架。（Netflix提供）

例如「新北校園割頸案」、「高雄明星國小嚴姓教師疑似不堪職場與家長霸凌墜樓」、「國中小代理老師荒」與「資深教師提前退休潮」，這些已經發生的事，似乎都在等著某些人、某些事件讓大家發洩心中的一股氣。

簡而言之，「溫柔勸導卻換來遍體鱗傷」的現實體制，正在進行一場最絕望的非典型反抗。《鐵拳教育》在戲劇當中實現了現實社會中法律與制度做不到的事。這部劇的熱播，似乎也讓人聽到爽片背後的警鐘。

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