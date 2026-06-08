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《請世界吃桌》首播開紅盤！網讚「最有台灣味」 隋棠化身鐵娘子抗壓爆發

《請世界吃桌》首播開紅盤。（三立提供）《請世界吃桌》首播開紅盤。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，從備料、掌杓到上菜全都親自上陣，真實又接地氣的內容讓不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」

《請世界吃桌》上週首播收視開出紅盤，三立台灣台當晚4+無線收視為0.59，有線收視為0.98。華視分眾也表現佳，35-54歲女性1.09。首集播出後，許多網友紛紛在Threads、Facebook及YouTube留言表示，「原本以為是美食節目，結果根本是文化紀錄片等級」、「第一次知道辦桌這麼辛苦」、「看完超想吃辦桌菜的」、「這才是最有台灣味的實境秀」、「總鋪師真的太厲害了」、「傳統的味道一定要保留」，甚至有觀眾直呼「看到藍正龍切到手那段都替他痛」。

藍正龍驚傳訓練切傷手畫面曝光。（三立提供）藍正龍驚傳訓練切傷手畫面曝光。（三立提供）

其中隋棠首次擔任海外辦桌總召的壓力，更成為觀眾熱議焦點。不少網友留言表示：「原來辦桌總召這麼難當」、「隋棠扛下所有壓力真的很圈粉，可以稱為辦桌鐵娘子」、「光看就覺得緊張」。而藍正龍在訓練過程中切傷手指，也讓觀眾看見節目毫不保留的真實面貌。另外千千首次參與電視節目，讓觀眾看到不一樣的她，而陳隨意則重拾總舖師身分，有總舖師的架式，可以擔當重任。此外，浩子練習雕花把小鳥雕成豬，以及千千、陳隨意在廚房裡手忙腳亂的模樣，也成為網友熱烈討論的笑點。

浩子雕花小鳥變豬，認壓力大到快崩潰。（三立提供）浩子雕花小鳥變豬，認壓力大到快崩潰。（三立提供）

看到第一集播出後網友反應與各界好評，主持群也紛紛感性發聲。浩子當晚就留言表示：「這半年多的錄影期，真的付出了所有的精神在準備，壓力超大，大到不知道自己會不會崩掉，不知道自己還能承受多少！好咧佳哉，終究撐過來了！」

千千首次參與電視節目，讓觀眾看到不一樣的她。（三立提供）千千首次參與電視節目，讓觀眾看到不一樣的她。（三立提供）

千千看完播出後的網路反應則說，第一次辦桌實習的震撼教育是大頭師帶著她跟隋棠從備料、打桌到擺盤出菜，結束整個骨頭散一半，那時候內心在想坐在賓客席好幸福，「以後有機會吃辦桌每一道我都要吃的乾乾淨淨！」

藍正龍覺得工作人員可以一起完成任務這件事，讓他很久沒有那麼感動到自己，可以做喜歡的事，有這樣的團隊精神支柱，他珍惜。陳隨意最開心就是連高齡阿嬤都要熬夜支持看首播。

《請世界吃桌》透過辦桌文化呈現台灣人的熱情與人情味，引發觀眾「笑著笑著又有點感動」的共鳴。《請世界吃桌》於三立台灣台週六晚間10點播出，華視則於週日晚間8點播出，緯來綜合台6月12日（週五）晚間9點播出；影音平台Hami Video、LINE TV同步於6月12日晚間11點上架，Singtel劇樂酷則於6月6日凌晨12點播出。

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