HYBE三大女團世紀合體 唯獨NewJeans消失？

LE SSERAFIM將與另外兩個女團聯手推出全新數位單曲《ICONIC BY MISTAKE》。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓娛樂龍頭HYBE再拋震撼彈！旗下人氣女團LE SSERAFIM、ILLIT與KATSEYE宣布攜手合作，將於12日推出全新數位單曲《ICONIC BY MISTAKE》，消息一出立刻掀起K-POP圈熱議。不過，眼尖粉絲很快發現，曾是HYBE王牌女團的NewJeans竟完全不在合作名單中，再度引爆外界聯想。

《ICONIC BY MISTAKE》由LE SSERAFIM所屬Source Music、ILLIT所屬BELIFT LAB，以及KATSEYE所屬HYBE Geffen Records共同打造。三團過去曾多次透過舞蹈挑戰、社群互動展現私下好交情，如今首度正式推出合作作品，被視為HYBE旗下女團難得一見的大型聯動企劃。

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KATSEYE風格明顯。（翻攝自X）

經紀公司表示，三團雖然擁有截然不同的音樂風格與團體魅力，但私下互動相當頻繁，也一直期待有機會共同站上舞台，因此促成這次合作。官方同步釋出宣傳影片，並以「I'm iconic by mistake」作為核心概念，預告將擦出全新火花。

值得注意的是，此次企劃並非一般的客串合作，而是由三組女團共同參與同一首歌曲製作。韓媒更將其比喻為HYBE版本的SM娛樂限定企劃女團「GOT the beat」，認為有望展現不同世代與風格碰撞後的強大綜效。

HYBE的金雞母NewJeans竟然被排除在大型企畫之外。（翻攝自X）

然而，在這場聲勢浩大的家族企劃中，HYBE另一組超人氣女團NewJeans卻意外缺席，立刻成為網友熱議焦點。

由於NewJeans與HYBE及前ADOR代表閔熙珍之間的糾紛持續延燒，雙方近年來多次對簿公堂，關係降至冰點，因此這次未被納入合作名單，也讓外界高度關注背後原因。

ILLIT部分概念與風格被指與NewJeans高度相似。（翻攝自X）

事實上，NewJeans過去曾在與HYBE爆發爭議期間提出多項不滿，包括認為LE SSERAFIM取代原本屬於她們的「HYBE首支女團」定位，以及質疑ILLIT部分概念與風格與自身相似等問題。相關爭議也讓三團長期被外界拿來比較。

儘管近期仍有消息指出NewJeans正在籌備新作品，但截至目前為止，官方並未將她們列入《ICONIC BY MISTAKE》合作陣容。隨著LE SSERAFIM、ILLIT與KATSEYE即將於11日透過《M Countdown》率先公開新歌舞台，NewJeans缺席家族企劃一事也持續在韓網掀起熱烈討論。

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