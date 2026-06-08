8小時爆倉10次還敢衝 黃立成5400萬豪賭以太幣全網喊狂

「麻吉大哥」黃立成遭遇8小時內連續爆倉10次的慘烈狀況。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被網友戲稱為「Uncle」的「麻吉大哥」黃立成，今（8）日上午在去中心化衍生品交易平台Hyperliquid上演驚險操作，短短8小時內竟連續遭到10次強制平倉，合約部位幾乎全數歸零，慘烈戰況瞬間引爆幣圈熱議。

儘管接連遭遇爆倉，黃立成似乎毫不在意，再次展現驚人膽識。他在部位被清算後火速重返市場，直接開出25倍高槓桿反手加碼，以太幣（ETH）持倉增至1075枚，合約總價值約171萬美元（約新台幣5400萬元）。

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黃立成去中心化衍生品交易平台Hyperliquid上，8小時內連續爆倉10次。（翻攝自X）

由於槓桿倍數極高，系統計算出的清算價格僅剩1560.81美元（約新台幣4.9萬元），距離目前市價僅一步之遙。根據數據顯示，只要以太幣價格再下跌約2.7%，恐將再次面臨強制平倉命運。

黃立成的瘋狂操作也讓大批網友看傻眼，紛紛留言表示：「這已經不是交易，是在挑戰清算引擎的最終BOSS關卡」、「1560美元根本是最後一條血條」、「兄弟根本是真正的土豪玩家」。截至目前，以太幣價格約1605美元（約新台幣5萬元），市場持續關注能否撐過下一波震盪。

黃立成大膽的操作手法，讓不少人直喊：超狂。（資料照，記者潘少棠攝）

事實上，這並非黃立成首次因高槓桿操作成為市場焦點。今年3月加密貨幣市場大跌時，他持有的以太幣多單就曾遭到強制平倉，帳面虧損高達3602.2萬美元（約新台幣約9.6億元），震撼市場。

更令人印象深刻的是，黃立成過去曾面臨高達新台幣16.7億元的鉅額虧損，當時卻僅在社群平台淡定寫下「Was fun while it lasted（至少曾經很精彩）」，超淡定態度讓不少投資人印象深刻。如今再度上演高槓桿生死局，也讓外界好奇這場豪賭最終是否能逆轉勝。

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