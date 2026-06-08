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英國王室婚禮變大型修羅場？ 凱特巧遇舊愛掀熱議

王儲妃凱特竟在婚禮上巧遇大學時期的前男友魯伯特芬奇。（本報合成圖，翻攝自X／美聯社）王儲妃凱特竟在婚禮上巧遇大學時期的前男友魯伯特芬奇。（本報合成圖，翻攝自X／美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國王室上週末喜氣洋洋，安妮長公主（Princess Anne）之子彼得菲利普斯（Peter Phillips）於6日舉行婚禮，迎娶護理師哈麗雅特史柏林（Harriet Sperling）。威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）盛裝出席，不過最引發外界熱議的，莫過於凱特竟在婚禮上巧遇大學時期的前男友魯伯特芬奇（Rupert Finch）。

凱特王妃穿著奶油色洋裝出席，手上配戴前婆婆黛安娜王妃留下的手環。（美聯社）凱特王妃穿著奶油色洋裝出席，手上配戴前婆婆黛安娜王妃留下的手環。（美聯社）

凱特王妃當天以一襲奶油色Roland Mouret洋裝優雅現身，搭配Jane Taylor訂製寬簷帽、Gianvito Rossi裸色高跟鞋以及Forever New編織手拿包，展現一貫高雅品味。其中最受矚目的，則是她手上佩戴已故黛安娜王妃生前的經典手環，不僅增添造型亮點，也蘊含深厚紀念意義。

凱特穿著時尚優雅，堪稱教科書等級。（法新社）凱特穿著時尚優雅，堪稱教科書等級。（法新社）

而婚禮現場另一個焦點人物，正是凱特大學時期曾短暫交往的前男友魯伯特芬奇。他與妻子娜塔莎魯佛斯艾薩克斯女爵（Lady Natasha Rufus Isaacs）一同受邀出席，讓這場王室婚禮意外掀起一波話題。

凱特王妃大學時期的前男友魯伯特芬奇。（翻攝自X）凱特王妃大學時期的前男友魯伯特芬奇。（翻攝自X）

凱特與魯伯特於2001年在蘇格蘭聖安德魯斯大學就讀期間相識並短暫交往。當時魯伯特是法律系高材生，而凱特則是藝術史系學生。據悉，威廉王子是在2002年的一場慈善時裝秀上，看到穿著透視洋裝走秀的凱特後深受吸引，但當時凱特仍與魯伯特交往中。這段鮮少被提及的往事，後來也被Netflix熱門影集《王冠》（The Crown）最終季納入劇情。

根據《Page Six》報導，魯伯特對這段過往始終相當低調。他曾表示：「這不是我會談論的事，那是我和凱特之間的事，而且已經過去很久了。」

威廉王子（右）和凱特王妃週末恩愛出席參加安妮長公主的兒子彼得菲利普斯婚禮。（美聯社）威廉王子（右）和凱特王妃週末恩愛出席參加安妮長公主的兒子彼得菲利普斯婚禮。（美聯社）

此次婚禮主角彼得菲利普斯現年48歲，新娘哈麗雅特則是英國國民保健署（NHS）兒科護理師兼作家。兩人皆曾有過一段婚姻，如今攜手展開人生新篇章。值得一提的是，雙方的女兒們也在婚禮中擔任伴娘，溫馨畫面感動不少賓客。

婚禮於英國科茨沃爾德地區肯布爾村的萬聖教堂舉行，多位王室成員到場送上祝福，包括英王查爾斯三世（King Charles III）、王后卡蜜拉（Queen Camilla）、安妮長公主，以及彼得的妹妹札拉廷德爾（Zara Tindall）與丈夫麥克廷德爾（Mike Tindall）。

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