離世前還在喊想媽媽！傅子純最後思母文看哭全網：團圓了

傅子純因急性血癌驟逝，享年46歲。（資料照，民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視小生傅子純昨（7日）因急性血癌驟逝，享年46歲，消息震驚演藝圈，也讓無數觀眾難以接受。大批粉絲湧入他的社群平台留言悼念，意外翻出他近一年來多篇思念亡母的貼文，如今再看字字句句，格外令人鼻酸。

傅子純的母親於2024年離世。當年6月6日，他曾在社群貼出一張全黑圖片，簡單寫下：「媽媽，感謝您生養恩情。」短短一句話，道盡喪母之痛。如今傅子純突然離開，不少網友也忍不住留言：「希望你跟母親在天堂團聚，無病無痛。」

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其實，傅子純生前與母親感情深厚。他曾分享，小時候因為成績不如預期，沒少被媽媽嚴格管教，但隨著演藝事業逐漸穩定，母親也慢慢放下擔憂。他感性寫道：「媽媽，我知道有種愛不是每日掛在嘴邊說我愛你，而是不論你我在哪裡，關心永遠在。」

母親生命最後階段，傅子純更是把握每一次相處機會。2024年除夕夜，他特地前往病房探望母親，當時曾寫下：「媽媽今天感覺身體緩和許多，今晚年夜飯您無法一同吃飯，兒子同時也深怕從此您都可能會缺席，所以我每見您一次都要告訴您『我愛你』。感恩母親一切辛勞養育之恩。」沒想到短短幾個月後，母親仍離開了他。

去年6月3日，傅子純分享兒時被母親抱在懷裡的珍貴照片。照片上寫著「媽媽一年了，您一切安好」，他則感性表示：「以後我想你時，煮一鍋蔭瓜香菇雞湯，可能會一邊喝一邊掉眼淚，但都是因為想念您。最近我跟老婆也時常一邊看《比天堂還美麗》一邊想媽媽，心中也還是想對您說『我愛你』。」

今年母親節，是傅子純失去媽媽後的第一個母親節。他特別曬出兒時與母親出遊的老照片，寫下：「媽這是第一年沒有你的母親節，心裡空了一個位置，但還是祝福你在遙遠的那邊一切安好。」並留下「愛要及時」四個字。誰也沒想到，這竟成了他生前最後幾篇公開流露思母之情的貼文。如今再回頭看這些文字，不少網友瞬間破防，紛紛留言表示：「看到這篇真的哭了」、「人生太無常了」、「終於可以跟媽媽團圓了」、「願你在另一個世界沒有病痛」。

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