婚禮敬酒適合聽什麼歌？鼓鼓給妙答 梅雨季推守護計畫

鼓鼓親自搖製特調飲品獻給歌迷。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期梅雨季，常常一場大雨就嚴重影響民眾生活，「鼓鼓」呂思緯日前推出個人第四張新專輯《Vitamin G》，有一首《透明傘》深受歌迷喜愛，他也推出「透明傘守護計劃」，剛好在幾個指定門市準備透明傘供大家急需時使用。

最近鼓鼓也接連於台北、台中、高雄舉辦「Vitamin G夏日咖啡好友會」，他親自為歌迷手沖咖啡，而星巴克夥伴則為他秘密準備「隱藏版驚喜」，親手繪製鼓鼓專屬肖像杯，超強手繪功力讓鼓鼓驚艷不已，笑說：「是不是店員都要挑選會畫畫的！」直呼深刻感受到大家滿滿的溫暖。

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鼓鼓收到星巴克夥伴送上他的肖像杯好驚喜。（相信音樂提供）

鼓鼓在台中場首唱《暴風》，在高雄場則唱了《不小心滑到你》、《終於找到你》等歌曲，有即將步入禮堂的歌迷詢問婚禮適合播放的歌曲，鼓鼓笑回：「進場當然還是《當我變成我們》，但吃飯的時候可以放《帶壞》，尤其敬酒的時候！」全場笑翻，但鼓鼓解釋，吃喜宴時身旁賓客可能不太熟，輕鬆的音樂能讓氣氛更自在、不尷尬。

鼓鼓展現手沖咖啡技巧，也分享生活領悟。（相信音樂提供）

7月18日晚上7點，鼓鼓將在台北信義香堤大道廣場舉辦《Vitamin G》新專輯演唱會，免費入場，鼓鼓預告會用滿滿的歌曲釋放大家的夏日熱力！

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