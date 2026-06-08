深陷霸凌港姐楊思琦風暴 佘詩曼高EQ回應

佘詩曼最近捲入是非。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星佘詩曼日前出席「香港綠色日2026」活動，因聲帶發炎導致聲音沙啞，但仍堅持出席推動香港環保運動，近日重播由她主演舊作《無名天使3D》，對於被傳當年在劇組與另一港星郭羨妮聯手欺凌2001香港小姐冠軍楊思琦，對此，佘詩曼沒在怕直球對決。

面對現場港媒追問，佘詩曼澄清當時拍動作戲很辛苦，累到連飯都不想吃，哪有空閒做其他事，訪問中，佘詩曼霸氣回應：「那時大家要記對白、做動作，沒時間做其它的！邊得閒啫（哪有空啊）？放飯的時候連飯都不想吃，只想去沖個涼。」

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楊思琦曾獲2001香港小姐冠軍。（翻攝自微博）

訪問中，佘詩曼拒絕對號入座，她說：「有人的地方就有是非，是非就未必是事實的全部，不想再講。」在圈中人緣極佳的佘詩曼強調，大家各自都發展得很好，各有屬於自己成就，四兩撥千金霸回應。

事件源起《無名天使3D》拍攝期間，屢傳3位女主角關係不合，有港媒報導稱當時已經成名的佘詩曼和郭羨妮不喜歡甫拿下港姐冠軍不久、受力捧的楊思琦，在劇組對她孤立排斥，後來傳來傳去，竟演變成「二人聯手欺負楊思琦」說法。

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