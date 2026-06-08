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台粉2年前集氣「一定要勝訴」 李成種打贏官司報喜：我成功了

李成種獻唱，讓歌迷聽得如癡如醉。（RICHINING提供）李成種獻唱，讓歌迷聽得如癡如醉。（RICHINING提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓男團INFINITE成員李成種昨天晚間（7日）在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，一開場便以中文向粉絲打招呼「大家好，我是成種，很想你們」，還關心大家有沒有吃飯、是否被雨淋濕，展現一如既往的暖男風範。

李成種這趟來台，特地前往粉絲準備的應援咖啡廳朝聖，笑說「16週年了，應援咖啡廳當然要去一下」，他也首次體驗台灣夜市，並將旅途中的所見所聞分享到社群平台，還特地用中文稱讚粉絲：「你們很棒！」

李成種深情演唱。（RICHINING提供）李成種深情演唱。（RICHINING提供）

除了準備多首歌曲、數度下台近距離互動，李成種還公開童年照、減肥前後紀錄照以及新歌《Heaven》錄音花絮等未公開照片，分享近況與創作幕後故事，並挑戰100秒快問快答，大方回答行李箱必備物品、理想型、最有自信的魅力等問題，更現場挑戰Orange Caramel舞蹈。

後半段則接連進行呼拉圈、猜字遊戲、拖鞋踢箱等任務挑戰，甚至走下舞台與粉絲同樂，成功集滿象徵回到天堂的三根羽毛，也為全場粉絲爭取到將原本的Hi Bye升級成擊掌福利。

李成種來台會粉。（RICHINING提供）李成種來台會粉。（RICHINING提供）

活動尾聲完成大合照後，現場播放由粉絲準備的應援影片，並齊聲喊出「成種我們會成為你的翅膀，一直為你應援」，讓他相當感動。李成種表示，看到影片時想起許多過往回憶，也再次想起自己曾是第一位在台灣搭乘救護車送醫的南韓藝人，每次來到台灣都會想到這段往事。

李成種表示很想念台灣粉絲。（RICHINING提供）李成種表示很想念台灣粉絲。（RICHINING提供）

他也透露手機裡至今保存著2年前一張粉絲高舉「一定要勝訴」手幅的照片，回憶起一路走來獲得的支持時，忍不住向全場大喊：「我成功了！」感謝粉絲一路以來的陪伴與應援。他也提到，每次來到台灣都能從大家身上獲得許多能量，希望未來還有機會再來與大家見面。

台灣粉絲之前祝福他一定要勝訴，李成種這次來台大喊「我成功了」。（RICHINING提供）台灣粉絲之前祝福他一定要勝訴，李成種這次來台大喊「我成功了」。（RICHINING提供）

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