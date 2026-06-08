「國民女友」163braces搶金曲新人獎 爆料歌手男友新嗜好如「姜太公」

〔記者陳慧玲／台北報導〕被網友封為「國民女友」的創作歌手「163braces」吳朵芸，今年以《海螺記》入圍一生僅有一次機會的金曲獎最佳新人，今（8日）受訪談到，得知入圍當下，歌手男友李浩瑋興奮抱著她說恭喜，過去李浩瑋也同樣入圍過金曲新人獎，因此163braces把他當「前輩」請教很多問題，她也甜蜜說：「他真的是我前輩，一路陪我走這一段。」

163 braces。（記者王文麟攝）

6月2日163braces剛過完27歲生日，她覺得入圍金曲獎就是最好的生日願望，不過許願時她卻沒有把得獎當成願望，直呼入圍已實現夢想，「讓更多人看見就是肯定！」而她的生日願望很平凡，「平安健康就是最大願望！」

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被問到李浩瑋有送什麼生日禮物？163braces說日前一起去日本旅行就是很好的禮物，她和男友交往7年，她說相處模式就是有點存在感又不太放閃，「比較可以細水長流。」她也直言談戀愛這麼久了，當然是往結婚目標發展，但現在還沒想到下一階段，「現在很穩定！」

163braces 爆料李浩瑋最近迷上釣魚，常會去大湖公園垂釣，被問到男友釣到魚會不會煮給她吃？她吐槽：「他沒釣到魚，屬於姜太公型的。」另外163braces 也坦言絕對無法接受男友拍MV時吻其他女生，即使劇情需要也不行，笑說：「我比較小氣。」

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