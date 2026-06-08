誰說當兵是偶像墳墓？NCT在玹退伍首唱謝粉絲：沒忘記我

NCT在玹退伍首場演唱會在首爾登場。（SM娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團NCT成員在玹（JAEHYUN）退伍後正式回歸舞台，7月4日、5日將在北流開唱，在這之前，在玹於6月6日至7日在首爾蠶室室內體育館舉辦《JAEHYUN FAN-CON TOUR in SEOUL 》兩天演出門票全數售罄，隊友Johnny、肖俊也現身力挺，道英則送上祝福花籃，足見NCT的好感情。

NCT在玹演出不少新歌。（SM娛樂提供）

此次粉絲演唱會不僅是在玹退伍後首度與粉絲近距離見面，更是他正式展開個人活動後的重要起點。演出中，在玹帶來個人專輯中的《Smoke》、《Unconditional》、《Roses》、《Flamin’Hot Lemon》等歌曲，以更加成熟且細膩的舞台表現征服全場。搭配現場樂團演奏的《Can’t Get You》、《Completely》以及《Forever Only》等曲目，更展現出獨具魅力的音樂色彩與穩健的現場實力。

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NCT在玹能歌善舞。（SM娛樂提供）

除了熟悉的代表作之外，在玹更首次公開多首尚未發行的新曲舞台，包括傳遞「我們的回憶將永遠存在」訊息的《Timeless》，以及以軍中首次休假感受為靈感創作的《99 Degrees》，真摯地向一路等待他的粉絲傳達心意，也讓現場觀眾感動不已。

在玹也在演出尾聲感性表示：「這是一場在正式開始活動後，最想先向粉絲們問候而準備的演出。從入伍前、軍中生活期間到退伍後的現在，我都真切感受到大家給予我的愛。未來我會更加努力，用更好的樣子回報大家的支持與等待。」

NCT在玹深情演唱，讓歌迷聽得如癡如醉。（SM娛樂提供）

他提到，很多人會說「入伍就是偶像的結束」，自己不知不覺也相信了這樣的說法，「感覺退伍之後就會成為與過去截然不同的偶像，雖然我至今還不知道是如何。」在玹接著分享，真的進到軍隊之後，就真的完全就是一個人了，「沒有你們陪伴，我在想這個世界上沒有愛是理所當然的，沒有什麼是永遠不變的。」

在玹坦言，其實當兵時一度想著，大家應該會把他忘了，但還是盡力做好；可是在退伍儀式當天，才發現原來大家給了他滿滿的愛，「有人跟我說『哥，部隊門口都是你的照片』，謝謝你們歡迎我回來。」原來粉絲都沒有忘了他。

NCT在玹退伍後變得更帥了。（SM娛樂提供）

隨著首爾場圓滿落幕，在玹也即將展開亞洲巡迴行程，而粉絲期待已久的JAEHYUN FAN-CON TOUR in TAIPEI將於7月登場。透過首爾場搶先曝光的精彩舞台與感動瞬間，已讓無數NCTzen更加期待與在玹的相見時刻。更多詳情可洽主辦單位iMe TW官方社群專頁。

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