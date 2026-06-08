合拍《黃金歲月》 陳美鳳讚傅子純：認真敬業很有責任感

陳美鳳（右）曬出與傅子純（中）拍攝《黃金歲月》，心中滿是不捨。（翻攝自陳美鳳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民視小生傅子純昨午因急性血癌引發突發症狀，緊急送醫搶救後仍宣告不治，享年46歲，遺孀今（8）日清晨5時多首度在社群平台心碎發聲，字字句句對天上的丈夫深情喊話。

傅子純妻子以「失去你的第一晚」坦言平時只要有丈夫在身邊，自己比誰都還要安心：「給我最棒最帥的神隊友，你這次玩笑開太大了，我笑不出來；少了你的打呼聲…..我失眠了，平常我比誰都好睡，只要你在旁邊，你就是我最大支柱，有你在我可以安心做自己。」

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稍早「最美麗歐巴桑」陳美鳳也不捨在臉書發文難過說：「聽到子純的消息時，真的愣住了！當年一起拍攝《黃金歲月》時，我們對到戲的機會不算多，但我對子純的印象很好，工作上的他認真敬業、對自己要求很高，是個很有責任感的人，總是默默做好自己的本分！」

陳美鳳印象中和傅子純一起參與公益活動時，他就是個溫暖的大男孩，待人真誠，也總是帶著笑容，「生命，總是讓人措手不及，感謝這份一起拍戲的緣分，也提醒著我們，更珍惜當下，珍惜每一次相聚的時光。」

陳美鳳說，有些告別來得太突然，留下的除了不捨，更是對生命無常的感慨，「願我們都能把想說的話及時說出口，把想珍惜的人放在心上。」

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