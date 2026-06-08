自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

合拍《黃金歲月》 陳美鳳讚傅子純：認真敬業很有責任感

陳美鳳（右）曬出與傅子純（中）拍攝《黃金歲月》，心中滿是不捨。（翻攝自陳美鳳臉書）陳美鳳（右）曬出與傅子純（中）拍攝《黃金歲月》，心中滿是不捨。（翻攝自陳美鳳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民視小生傅子純昨午因急性血癌引發突發症狀，緊急送醫搶救後仍宣告不治，享年46歲，遺孀今（8）日清晨5時多首度在社群平台心碎發聲，字字句句對天上的丈夫深情喊話。

傅子純妻子以「失去你的第一晚」坦言平時只要有丈夫在身邊，自己比誰都還要安心：「給我最棒最帥的神隊友，你這次玩笑開太大了，我笑不出來；少了你的打呼聲…..我失眠了，平常我比誰都好睡，只要你在旁邊，你就是我最大支柱，有你在我可以安心做自己。」

稍早「最美麗歐巴桑」陳美鳳也不捨在臉書發文難過說：「聽到子純的消息時，真的愣住了！當年一起拍攝《黃金歲月》時，我們對到戲的機會不算多，但我對子純的印象很好，工作上的他認真敬業、對自己要求很高，是個很有責任感的人，總是默默做好自己的本分！」

陳美鳳印象中和傅子純一起參與公益活動時，他就是個溫暖的大男孩，待人真誠，也總是帶著笑容，「生命，總是讓人措手不及，感謝這份一起拍戲的緣分，也提醒著我們，更珍惜當下，珍惜每一次相聚的時光。」

陳美鳳說，有些告別來得太突然，留下的除了不捨，更是對生命無常的感慨，「願我們都能把想說的話及時說出口，把想珍惜的人放在心上。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中