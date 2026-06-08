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娛樂 最新消息

羅子惟「改頭換面」驚喜回歸《豆腐媽媽》！遭蘇晏霈「強抱」錯愕又傻眼

羅子惟以短髮造型回歸《豆腐媽媽》。（民視提供）羅子惟以短髮造型回歸《豆腐媽媽》。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕羅子惟上個月在民視八點檔《豆腐媽媽》車禍慘領便當，讓他與蘇晏霈的「勝玲CP」被迫斷線，引來大批觀眾直呼太心碎。沒想到才剛滿月，羅子惟就宣告光速回歸劇組，這回他不僅改頭換面、以截然不同的全新角色登場，面對極具挑戰性的緊湊拍攝節奏，他更坦言接到通知時：「完全傻住。」但已經摩拳擦掌，期盼能讓觀眾看見跳脫以往的精湛演出。

羅子惟（左）回歸《豆腐媽媽》，與陳志強有對手戲。（民視提供）羅子惟（左）回歸《豆腐媽媽》，與陳志強有對手戲。（民視提供）

談及這次驚喜大復活，羅子惟笑說整個過程實在太過迅速，像在坐雲霄飛車：「接到要進組的通知當下，我整個人是傻住的，因為完全沒有預期會回歸，毫無心理準備。」據悉，他從秘密召回見導演、討論新角色、定裝改造型到正式進組拍攝，前後過程竟然不到三天，可見劇組對他的重視程度。

羅子惟（左起）回歸《豆腐媽媽》，和陳志強、蘇晏霈有多場對手戲。（民視提供）羅子惟（左起）回歸《豆腐媽媽》，和陳志強、蘇晏霈有多場對手戲。（民視提供）

為了徹底洗刷前一個角色的影子，羅子惟這回在造型上可說是下了猛藥，不僅首次嘗試了從未挑戰過的全新髮色，更狠下心，剪了許久未嘗試的俐落超短髮。看著鏡中煥然一新的自己，他忍不住笑說：「一開始覺得很新鮮但真的不太習慣！不過聽到身邊的人都說好看，才讓我對新造型更有信心。」

蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》於樓梯間巧遇與已逝舊愛同臉的羅子惟，突如其來一抱讓他傻眼。（民視提供）蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》於樓梯間巧遇與已逝舊愛同臉的羅子惟，突如其來一抱讓他傻眼。（民視提供）

蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》於樓梯間巧遇與已逝舊愛同臉的羅子惟，突如其來一抱讓他傻眼。（民視提供）蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》於樓梯間巧遇與已逝舊愛同臉的羅子惟，突如其來一抱讓他傻眼。（民視提供）

除了外型大變，新角色對羅子惟而言更是一大考驗。他透露，這次的人物與之前的「有勝」性格截然不同，在劇中甚至與蘇晏霈飾演的「育玲」完全是陌生人。這也讓拍攝現場出現了非常有趣的畫面，當兩人拍攝一場育玲情緒失控、突然衝上來死命抱住他的重頭戲時，他必須強忍著內心對蘇晏霈的熟悉感，精準呈現出角色當下那種錯愕、傻眼、「怎麼會被陌生人抱住」的真實反應，戲裡戲外的反差萌十分逗趣。

蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》於樓梯間巧遇與已逝舊愛同臉的羅子惟，突如其來一抱讓他傻眼。（民視提供）蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》於樓梯間巧遇與已逝舊愛同臉的羅子惟，突如其來一抱讓他傻眼。（民視提供）

為了完美詮釋這個全新人物，羅子惟一下戲就積極與老搭檔蘇晏霈討論，並持續向身旁的前輩們請教。他坦言，雖然才休息了一個月，但八點檔戰場形同作戰，現在必須強迫自己迅速調整狀態，以適應高強度的拍攝環境。他也信心滿滿地表示，期望這次的表現能完全跳脫之前的影子，帶給全台灣觀眾耳目一新的震撼感受。

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