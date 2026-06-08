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私吞老星戰迷680萬樂高！玩具公司遭炎上怕了：通通都還給你

「樂高失竊案」在YouTuber班的幫助之下，鬧到全美網友皆知。（翻攝自YouTube）「樂高失竊案」在YouTuber班的幫助之下，鬧到全美網友皆知。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近期最引發關注的「樂高私吞案」，涉案總公司宣布將解雇奧勒岡州塞勒姆分店的加盟主，並表明願意與老星戰迷一家坐下來好好談，將所有星戰樂高全部歸給他們。

這起事件源自於一名8旬老星戰迷為了籌措醫藥費，2023年不得不將價值20萬美元（約台幣650萬元）的樂高寄賣給知名二手玩具連鎖店「Bricks & Minifigs」（簡稱BAM），結果第二任加盟主卻不認帳，將其占為己有，總公司、加盟主互踢皮球，急得兒子在2024年找上百萬YouTuber班（Reckless Ben）協助，結果班卻遭到警方刁難，甚至扯上政府濫權、警方勾結、宗教介入等風波。

8旬老翁的星戰樂高遭私吞，讓網友群起激憤。（翻攝自YouTube）8旬老翁的星戰樂高遭私吞，讓網友群起激憤。（翻攝自YouTube）

這起事件最近在班的頻道上被揭露，迅速引發熱烈討論，涉案的BAM當然遭到炎上，網友怒轟他們真的太鴨霸，「我這輩子都不會進他們的玩具店了」、「他們真的太過惡劣」，紛紛宣布抵制。自影片曝光後，BAM的IG目前已經限制留言功能，明顯是為避免網友留下負評。

在6月4日，BAM發出聲明，宣布將永久關閉出事的塞勒姆分店，並與加盟主布蘭登（Brandon Best）、喬書亞（Joshua Johnson）終止合作關係。聲明中指出，雖然目前事件仍在調查中，不過目前已經發現第一任店主在經營上出現重大過失，後續在經營交接、文件管理上也有漏洞。

「Bricks &amp; Minifigs」開除涉案的加盟主。（翻攝自官網）「Bricks & Minifigs」開除涉案的加盟主。（翻攝自官網）

BAM強調，高層已經親自聯繫布萊恩曼塞爾（Bryan Mansell，老星戰迷的兒子）一家，希望有一個雙方都滿意的解決方案。不過BAM提出，當初曼塞爾一家與塞勒姆分店進行的寄賣協議，其實是未經授權的私人交易，且這件事情發生在布蘭登、喬書亞接下這家店之前，公司雖然一直要求提供相關文件，不過最近才獲得足夠的資訊。

BAM的執行長阿蒙（Ammon McNeff）表示：「既然如此，布萊恩，我們願意跟你坐下來商談，並準備撤除對你的訴訟。」阿蒙表明願意與布萊恩根據銷售紀錄來做清點，確保能夠獲得補償，「不管塞勒姆店裡之前或現在留下什麼《星際大戰》的樂高，不管你認不認是你的，你都可以拿走。」

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