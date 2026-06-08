自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Netflix挖出神劇名單！《影后》私心推薦曝光 曾莞婷一句話戳爆人心

〔記者李紹綾／台北報導〕Netflix企劃「Netflix居然有這部？！話題華語劇，值得N刷」引發熱議。今（8日）邀請影集《影后》導演及演員群，包括嚴藝文、楊謹華、鍾欣凌、曾莞婷分享私藏片單，從台劇神作到華語電影佳作，每一部都是陪伴他們人生某個階段的重要作品。無論是笑中帶淚的家庭故事、直擊人性的懸疑作品，或描繪女性成長與情感的細膩影集，眾人也透過推薦文字分享對角色、人生與表演的感受。

嚴藝文用血肉之軀推薦的Netflix靈魂片單：《美國女孩》、《漫長的季節》、《欠妳的那場婚禮》、《影后》與《黑的教育》。（Netflix提供）嚴藝文用血肉之軀推薦的Netflix靈魂片單：《美國女孩》、《漫長的季節》、《欠妳的那場婚禮》、《影后》與《黑的教育》。（Netflix提供）

身兼導演、演員與編劇的嚴藝文，推薦片單充滿創作者視角。她表示很喜歡《美國女孩》細膩克制的家庭情感，也大推懸疑電視劇《漫長的季節》，直呼：「劇本、導演到演員表演都水準極高，蔣奇明超級帥！」談到自己的作品《欠妳的那場婚禮》，她形容是「用喜劇訴說婚姻生活的殘酷，荒謬卻又真實」，更強調觀眾能看見「未曾看過的張孝全和蘇慧倫」。至於去年奪下金鐘60戲劇節目獎與導演獎的《影后》，她則自豪表示：「劇中每個女演員的表演都是『影后』等級的動人。」另外，她也大讚柯震東首部執導作品《黑的教育》「相當驚艷，生猛有力」。

楊謹華推薦的Netflix片單：《漫長的季節》、《一把青》、《影后》與《華燈初上》。（Netflix提供）楊謹華推薦的Netflix片單：《漫長的季節》、《一把青》、《影后》與《華燈初上》。（Netflix提供）

楊謹華的推薦片單則充滿情感重量。談到《漫長的季節》，她直言：「最懸疑的從來不是兇手，而是命運。」提及經典台劇《一把青》，則感性表示：「最殘忍的地方，是讓你看見愛怎麼被時代慢慢耗盡。」她認為《影后》最動人的地方，在於「把光鮮背後的孤單拍得太真」；而《華燈初上》最迷人的核心，則是「每個人在霓虹底下拚命活著的樣子」。

鍾欣凌的Netflix追劇片單：《回魂計》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《拜六禮拜》、《影后》與《俗女養成記》。（Netflix提供）鍾欣凌的Netflix追劇片單：《回魂計》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《拜六禮拜》、《影后》與《俗女養成記》。（Netflix提供）

有「國民媽媽」之稱的鍾欣凌，帶來溫暖又充滿人生感悟的片單。她推薦《回魂計》時直呼：「光看兩大影后飆戲就已經值回票價了！」更盛讚整體製作水準。談及主演作品《我的婆婆怎麼那麼可愛》，她笑說：「有多久沒有一家人聚在一起看電視了？這齣很可以喔！」她也分享自己很喜歡《拜六禮拜》，認為「不是偉人也沒關係，過好每一天就足夠偉大了」。至於《影后》，她霸氣喊話：「讓姐姐們教教你們生存技能。」談到《俗女養成記》更直接笑喊：「就是在演妳的心情＋妳的故事啊啊啊！」

曾莞婷的Netflix片單：《影后》、《美國女孩》、《如果我不曾見過太陽》、《震耳欲聾》與《左撇子女孩》。（Netflix提供）曾莞婷的Netflix片單：《影后》、《美國女孩》、《如果我不曾見過太陽》、《震耳欲聾》與《左撇子女孩》。（Netflix提供）

曾莞婷則分享多部情感濃烈、後勁十足的作品。她談到《影后》時表示：「你以為在看娛樂圈，最後發現是在看每個人拼命證明自己值得被愛。」她也推薦《美國女孩》，認為作品把家庭中最細微、最難說出口的情緒拍得十分精準。提及《如果我不曾見過太陽》，她感性表示：「真正折磨人的，往往不是從未擁有，而是曾經感受過溫暖、愛、希望，才知道黑暗有多冷。」

此外，《震耳欲聾》與《左撇子女孩》也讓曾莞婷印象深刻，前者「用最安靜的方式，講出最震撼的人性與社會聲音」，後者則因角色真實鮮明而令人動容。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中