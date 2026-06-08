Netflix挖出神劇名單！《影后》私心推薦曝光 曾莞婷一句話戳爆人心

〔記者李紹綾／台北報導〕Netflix企劃「Netflix居然有這部？！話題華語劇，值得N刷」引發熱議。今（8日）邀請影集《影后》導演及演員群，包括嚴藝文、楊謹華、鍾欣凌、曾莞婷分享私藏片單，從台劇神作到華語電影佳作，每一部都是陪伴他們人生某個階段的重要作品。無論是笑中帶淚的家庭故事、直擊人性的懸疑作品，或描繪女性成長與情感的細膩影集，眾人也透過推薦文字分享對角色、人生與表演的感受。

嚴藝文用血肉之軀推薦的Netflix靈魂片單：《美國女孩》、《漫長的季節》、《欠妳的那場婚禮》、《影后》與《黑的教育》。（Netflix提供）

身兼導演、演員與編劇的嚴藝文，推薦片單充滿創作者視角。她表示很喜歡《美國女孩》細膩克制的家庭情感，也大推懸疑電視劇《漫長的季節》，直呼：「劇本、導演到演員表演都水準極高，蔣奇明超級帥！」談到自己的作品《欠妳的那場婚禮》，她形容是「用喜劇訴說婚姻生活的殘酷，荒謬卻又真實」，更強調觀眾能看見「未曾看過的張孝全和蘇慧倫」。至於去年奪下金鐘60戲劇節目獎與導演獎的《影后》，她則自豪表示：「劇中每個女演員的表演都是『影后』等級的動人。」另外，她也大讚柯震東首部執導作品《黑的教育》「相當驚艷，生猛有力」。

請繼續往下閱讀...

楊謹華推薦的Netflix片單：《漫長的季節》、《一把青》、《影后》與《華燈初上》。（Netflix提供）

楊謹華的推薦片單則充滿情感重量。談到《漫長的季節》，她直言：「最懸疑的從來不是兇手，而是命運。」提及經典台劇《一把青》，則感性表示：「最殘忍的地方，是讓你看見愛怎麼被時代慢慢耗盡。」她認為《影后》最動人的地方，在於「把光鮮背後的孤單拍得太真」；而《華燈初上》最迷人的核心，則是「每個人在霓虹底下拚命活著的樣子」。

鍾欣凌的Netflix追劇片單：《回魂計》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《拜六禮拜》、《影后》與《俗女養成記》。（Netflix提供）

有「國民媽媽」之稱的鍾欣凌，帶來溫暖又充滿人生感悟的片單。她推薦《回魂計》時直呼：「光看兩大影后飆戲就已經值回票價了！」更盛讚整體製作水準。談及主演作品《我的婆婆怎麼那麼可愛》，她笑說：「有多久沒有一家人聚在一起看電視了？這齣很可以喔！」她也分享自己很喜歡《拜六禮拜》，認為「不是偉人也沒關係，過好每一天就足夠偉大了」。至於《影后》，她霸氣喊話：「讓姐姐們教教你們生存技能。」談到《俗女養成記》更直接笑喊：「就是在演妳的心情＋妳的故事啊啊啊！」

曾莞婷的Netflix片單：《影后》、《美國女孩》、《如果我不曾見過太陽》、《震耳欲聾》與《左撇子女孩》。（Netflix提供）

曾莞婷則分享多部情感濃烈、後勁十足的作品。她談到《影后》時表示：「你以為在看娛樂圈，最後發現是在看每個人拼命證明自己值得被愛。」她也推薦《美國女孩》，認為作品把家庭中最細微、最難說出口的情緒拍得十分精準。提及《如果我不曾見過太陽》，她感性表示：「真正折磨人的，往往不是從未擁有，而是曾經感受過溫暖、愛、希望，才知道黑暗有多冷。」

此外，《震耳欲聾》與《左撇子女孩》也讓曾莞婷印象深刻，前者「用最安靜的方式，講出最震撼的人性與社會聲音」，後者則因角色真實鮮明而令人動容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法