金秀賢要復出了！7月赴海外拍廣告 沉寂一年新動向曝光

金秀賢即將復出。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢所屬的經紀公司GOLDMEDALIST今天（8日）對外證實，金秀賢即將在7月14日於菲律賓拍攝廣告，象徵著他復出的第一步。

韓媒《news1》今天搶先報導，金秀賢將恢復演藝活動，受邀為菲律賓知名的時尚品牌「BENCH」拍攝廣告。報導中特別點出，金秀賢復出的第一個公開行程就是拍攝廣告，而廣告是基於當事人的大眾形象來塑造品牌定位，該品牌聘請金秀賢當模特兒難怪引發關注。

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金秀賢去年因爆發各種風波，聲勢跌落谷底，主演韓劇《山寨人生》被迫中止，更遭到多家廠商解約，求償金額高達100億韓元（約台幣2億元）。不過事件在近期出現反轉，警檢發現「橫豎研究所」的金世義涉嫌造假，散播金秀賢與金賽綸未成年時就交往的謠言，甚至AI變造錄音檔、竄改截圖等等，目前金世義已經遭到羈押。

其中健康食品廠商FromBIO對金秀賢及GOLDMEDALIST提出39.6億韓元（約台幣8085萬元）的損害賠償訴訟，將於6月10日在水原地方法院進行第三次辯論，這也是金世義遭到羈押之後的首次審判，格外受到關注。

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