傅子純急性血癌驟逝 狄志為感嘆生命無常

46歲傅子純病逝，生前遺作《哈！真相大白了》明播出。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕外型陽光、演技精湛的46歲八點檔男神傅子純，昨因罹患急性血癌於淡水馬偕醫院不幸病逝。令人痛心的是，傅子純4天前才剛在臉書粉絲專頁熱情發文，為自己首次參與的公視節目《哈！真相大白了》進行宣傳，當時曬出的錄影合照中依舊氣色紅潤、精神奕奕，如今卻突然傳出驟逝消息，震驚無數影迷與演藝圈好友。

資深媒體人狄志為對此也在社群平台沉痛發文，坦言：「即便過了一晚，我想還是很多人不太能理解跟接受，傅子純怎麼會在發病當天就離開了？」狄志為回憶傅子純是個理工男，原本唸的是財務與計算數學相關科系，在爸爸替他報名演員訓練班後才意外踏入行，一走就是二十多年，靠著一步一腳印從新人熬到八點檔當家小生。大眾眼中的他是不折不扣的「健康寶寶」，半個月前才跟老婆去泡湯、幾天前才從峇里島回來，甚至前陣子還在節目上做單手伏地挺身，體力跟精神狀態都極佳。

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媒體人狄志為跟大眾一樣難以置信傅子純驟逝。（翻攝自臉書）

面對如此猝不及防的噩耗，狄志為感傷表示，自己第一個想到的是當年同樣罹患急性白血病的岳父，以及抗癌的高凌風大哥，雖然抗癌之路辛苦，但至少家人還有機會陪伴。相較之下，傅子純的離開讓人措手不及，「那種感覺真的很難形容，昨天還看到的人，今天卻突然不在了。」

看著身邊友人沈玉琳化療效果很好、恢復狀況越來越穩定，狄志為更深刻感受到生命的無常，並在文末痛心呼籲大眾定期健康檢查、身體有警訊不要硬撐。他感性寫道：「傅子純，一路好走。家人、親友請節哀保重。也希望看到這篇文章的我們，都能更珍惜健康、更珍惜眼前在乎跟所愛的人。」

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