「鑽石歌王」林沖辭世將滿週年 傳奇特展重現珍貴私人物件

林沖一生熱愛演藝工作。（林凱文提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鑽石歌王」林沖去年7月7日離開人世，享耆壽92歲，前陣子在《高雄有顆藍寶石》中，看到他對歌唱事業的熱愛，感動不少影迷，他公開華麗的表演服裝陳列，更讓人眼睛一亮，許多粉絲敲碗想再次欣賞林沖的華麗秀服，現在終於有機會了。

台北聲色Sounds Good 黑膠咖啡館積極聯繫林沖兒子林凱文，終於促成「鑽石永遠亮晶晶：林沖傳奇特展」，展場中將首度公開多項林沖相關私藏文物，包括珍貴照片、演出史料、黑膠唱片，以及陪伴林沖征戰海內外舞台的華麗秀服。

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林沖傳奇特展將首度公開他的私人化妝台和華麗秀服。（聲色提供）

早年林沖為電影《大盜歌王》演唱主題曲《鑽石》，其中一句「鑽石鑽石亮晶晶」讓大家朗朗上口，他也被封為「鑽石歌王」，此次特展將首度重現林沖生前的私人化妝台，現場會陳列他生前實際使用的香水、保養品、演出筆記與手寫行程表。從這些私人物件中，可以看見林沖數十年如一日的自律精神，以及對自己站上舞台容貌的注重。

紀露霞（右）將在分享會上回顧林沖的故事。（林凱文提供）

此外，7月12日在台北聲色 Sounds Good 黑膠咖啡館將舉行「鑽石歌王的幕前與幕後」分享會，邀請林沖兒子林凱文、文史工作者劉國煒共同主講，也將邀請資深歌后紀露霞及歌壇活字典金澎出席分享會，回顧林沖的人生故事。「鑽石永遠亮晶晶：林沖傳奇特展」展期將從即日起至8月31日止， 詳情可關注「聲色 Sounds Good」 粉絲專頁。

林沖傳奇特展將看到許多珍貴物件。（林凱文提供）

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