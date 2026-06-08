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互槓！童仲彥批八炯花蓮救災自備導演「作秀擺拍」挨告 結果出爐

童仲彥當時在網路節目《阿童之聲》點名八炯，引來八炯怒反擊。（翻攝自YouTube）童仲彥當時在網路節目《阿童之聲》點名八炯，引來八炯怒反擊。（翻攝自YouTube）

〔記者劉詠韻／台北報導〕花蓮縣光復鄉去年受馬太鞍溪堰塞湖潰決溢流重創，前台北市議員童仲彥赴災區協助救災後，透過YouTube頻道《阿童之聲》及臉書質疑網紅「八炯」溫子渝到災區拍片作秀，指其使用救災手推車搬運發電機，仍有導演跟拍約40分鐘，批評稱「假救災真擺拍」。溫子渝認為名譽受損，對童仲彥等人提起告訴；不過，台北地檢署偵查後認定罪嫌不足，均作出不起訴處分。

童仲彥於去年9月29日透過臉書粉專「台灣阿童－童仲彥」發文，引用目擊者說法指稱，有人在災區使用救災手推車搬運私人發電機，並稱憑藉多年媒體經驗察覺事有蹊蹺，藉此質疑網紅「八炯」溫子渝赴災區的動機。

隔日，童仲彥在YouTube節目《阿童之聲》分享參與花蓮救災的經歷，提到抵達光復車站後，看見許多自備工具的志工投入清淤工作，現場泥濘遍布，廢土與垃圾堆積如山，國軍官兵也持續投入災後復原。

童仲彥並於節目中點名溫子渝，稱救災現場之所以混亂，是因對方帶著整組團隊進入災區，不僅持手機四處拍攝，還使用原本清運廢泥的手推車搬運發電機。他另引述網友爆料，稱溫子渝前往姑姑家拍片時架設燈光設備，甚至有導演跟拍長達40分鐘，批評「災區不需要這種人」、「救災不是作秀」。

溫子渝當時回應，發電機是受台北友人請託運送至災區供災民使用，自己也已捐贈3台洗車機水槍給當地農會，質疑雙方既已當面溝通，童仲彥卻未進一步查證，而是返北後對外散布不實內容。

童仲彥則反駁，若有相關畫面應完整公開，不應經剪輯後再對外發布，並表示不排斥透過司法程序釐清爭議。

事後，溫子渝對童仲彥等3人提出妨害名譽、妨害自由等告訴，全案經北檢偵查後認為罪嫌不足，予以不起訴處分。

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