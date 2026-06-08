YTR多米多羅毒舌開嗆黃山料 律師評論「蠻好笑」

YouTuber多米多羅（左）表示讀完作家黃山料（右）6本作品後，拍片做評論。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者林南谷／台北報導〕作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片重砲批評，被轟讀完6本作品後「只能給0分」，多米多羅更狠酸黃山料作品像「被湯婆婆摸過」。黃山料7日首發聲回應，坦言已看到各界對作品看法。

面對外界評價，黃山料強調能理解每位讀者喜歡的作品不同，提及今年是全職寫作第5年，這些年來自己一直努力的方向，是讓原本不閱讀的人願意翻開一本書、走進書店，未來也會持續朝這個目標前進。

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今（8）日上午，律師林智群在臉書發文提及此事，他爆笑說：「這個人（多米多羅）評論黃山料真的蠻好笑的。」並列出以下網友金句：

1.黃山料唯一有料的就是他的名字。

2.山上的樹被砍下時，死了第一次，做成黃山料的書，又死了第二次。

3.明明是書評，為什麼我看了一直笑？（這句是我講的）

多米多羅5日上架新影片評論黃山料作品，認為其書籍存在大量留白、劇情公式化及人物刻畫單薄等問題，甚至以「我明明看了6本，體感只有2本」、「看不懂在寫三小」、「書被湯婆婆摸過嗎？」等言論開轟，引發網友熱烈討論。影片曝光後迅速發酵，也讓黃山料再度成為話題人物。

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