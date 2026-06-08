71歲林青霞笑靨如花 逆齡生長開口5字寵粉

林青霞寵粉，開口回應：「我也愛你們。」（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕71歲資深女星林青霞4月25日以作家身分現身香港中文大學崇基學院，當天她身穿藍色襯衫搭配卡其色裙，頂著半丸子頭畫著淡妝，臉上依稀浮現不少皺紋，滿頭白髮卻藏不住全身散發優雅韻味，把「優雅老去」最高境界發揮到淋漓盡致。

林青霞近年逐漸淡出幕前，過著愜意閒適隱退日子，旅居香港多年的她，一舉一動仍是港媒捕捉焦點，生性喜歡四處遊歷的林青霞，近日現身中國江西會昌戲劇小鎮，從最新曝光畫面可見，這位年逾古稀的影壇美人，展現出令人屏息的絕世容貌。

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當天林青霞（中）開心拉著閏密、導演賴聲川夫人丁乃竺（左）逛街。（香港星島日報）

畫面中，林青霞臉上僅施以極淡脂粉，但膚質依舊白皙細滑、晶瑩剔透，絲毫未見歲月留下痕跡。當天她身穿一件純淨素雅白色襯衣搭配一襲深色長裙，造型簡約散流露難以掩蓋的高級質感，並與73歲閏密、導演賴聲川夫人丁乃竺結伴同遊，2人一路上談笑風生、笑靨如花。

不僅容貌凍齡，林青霞身材同樣維持完美，體態依舊輕盈纖瘦，在小鎮漫步時，她的步伐輕快敏捷、身姿挺拔從容，完全沒有一般長者常見的蹣跚老態。

林青霞4月25日以作家身分現身香港中文大學崇基學院。（翻攝自微博）

最令粉絲眼睛為之一亮的是，林青霞和丁乃竺在街頭甚至宛如年輕女孩般手挽著手遊逛，目擊者感動說：「那份天真爛漫的模樣簡直是少女氣息滿溢，活力之充沛讓人完全忘記了她的真實年齡，2人站在一起猶如充滿青春活力的姊妹花。」

當得知偶像降臨，大批熱情粉絲隨即蜂擁而至，一路緊隨，眾人難掩激動之情，齊聲對林青霞高呼：「我愛你。」藉以表達傾慕；面對群眾熱烈愛戴，林青霞不但沒有絲毫巨星架子，反而感到無比愉悅，綻放極具感染力的甜美笑容，並親切開口回應粉絲：「我也愛你們！」

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