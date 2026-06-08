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前記者變女戰神！《鐵拳教育》秦基周超狂轉型成亮點

秦基周在《鐵拳教育》飾演女督察，霸氣開打人氣暴漲。（Netflix提供）秦基周在《鐵拳教育》飾演女督察，霸氣開打人氣暴漲。（Netflix提供）〔記者鍾志均／綜合報導〕話題韓劇《鐵拳教育》於Netflix上線後橫掃全球排行榜，除了金武烈飾演的「教育界復仇者」成為焦點，另一位狠角色也讓觀眾眼睛一亮，就是由秦基周飾演的特戰司令部出身督察官任含琳。

有趣的是，秦基周過去其實是新聞記者出身，她2014年曾以地方電視台實習記者身分進入媒體圈，後來才轉戰演藝圈。如今她在《鐵拳教育》搖身一變成為拳拳到肉、霸氣十足的特戰部隊菁英，強烈反差讓不少觀眾驚呼認不出來。

秦基周清純臉蛋藏超強氣場。（翻攝自IG）秦基周清純臉蛋藏超強氣場。（翻攝自IG）

近日秦基周公開製作發表會幕後照，只見她頂著俐落短髮，穿著簡約休閒服裝，散發清新知性氣質。與劇中動不動就出拳、火力全開的任含琳相比根本判若兩人。粉絲看完直呼「怎麼可以又甜又帥？」、「清純跟殺氣竟能同時存在！」

在《鐵拳教育》中，任含琳不僅擁有特戰部隊背景，更被形容是帶點瘋勁的行動派人物。面對校園霸凌、不良教師與失控家長，她總是直接出手解決問題，被不少觀眾封為「最強女督察」。

隨著《鐵拳教育》熱度持續攀升，秦基周成功擺脫以往溫柔形象，以充滿爆發力的動作戲與帥氣演出圈粉無數。《鐵拳教育》全10集在Netflix獨家上架。

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