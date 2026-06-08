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高欣欣慟憶傅子純「剛搬新家、剛去峇里島」 淚崩：玩笑開太大了

高欣欣（右）與傅子純（中）合作多部八點檔，交情深厚。（翻攝自臉書）高欣欣（右）與傅子純（中）合作多部八點檔，交情深厚。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息震驚演藝圈，曾在經典戲《娘家》與他建立起深厚交情的高欣欣，在臉書發出長文悼念這位「弟弟」，痛心直呼：「親愛的（娘家）弟弟，你今天這個玩笑，真的開得太大了。」

高欣欣與傅子純戲裡戲外都像親姐弟，去年高欣欣與李國超舉辦婚禮時，傅子純更義不容辭力挺擔任婚禮招待。高欣欣回憶起當時的溫馨畫面，悲痛表示：「從得知消息到確認消息，短短幾個小時，我的腦海裡一直浮現著你來參加我婚宴時的畫面。那天的你喝的特別開心，還成了我的擋酒部隊。喝著喝著，你一直拉著我的手、摟著我的肩膀，笑著跟大家說：『欣欣姐真的很照顧我』。」

高欣欣（右）與傅子純（中）合作多部八點檔，交情深厚。（翻攝自臉書）高欣欣（右）與傅子純（中）合作多部八點檔，交情深厚。（翻攝自臉書）

平時就常聚在一起喝酒、聊天、分享工作酸甜苦辣的兩人，總覺得未來日子還長，隨時都能再聚，高欣欣痛心寫下：「每次聚在一起總是笑聲不斷，總覺得來日方長，總覺得下次還有機會再約一杯。沒想到，那天婚宴上的碰杯與歡笑，竟成了我最珍貴、最捨不得的回憶。」

高欣欣（右）與傅子純（左）合作多部八點檔，交情深厚。（翻攝自臉書）高欣欣（右）與傅子純（左）合作多部八點檔，交情深厚。（翻攝自臉書）

面對傅子純走得如此倉促，高欣欣言詞間滿是不解與心痛。明明生活才剛展開新篇章、演藝事業也正活躍，她錯愕質問：「明明才剛搬新家沒多久，明明才剛上《真相大白》，明明才剛從峇里島開心地玩回來，怎麼突然就傳來這樣令人難以接受的消息。你的離開，讓太多人錯錯愕、震驚，也讓太多人心疼與不捨。直到現在，我還是不願意相信這是真的。」

高欣欣（右）與傅子純（中）合作多部八點檔，交情深厚。（翻攝自臉書）高欣欣（右）與傅子純（中）合作多部八點檔，交情深厚。（翻攝自臉書）

為了送最疼愛的弟弟最後一程，高欣欣強忍著淚水，在現場與多位演藝圈好友一起守候：「大姐今天能為你做的，就是一路陪伴著你。相信你也看到了，哥哥姐姐們都在為你助念、為你祈福，陪著你走完這最後一程。」她也溫柔的放下牽掛，祝福在天上遠行的弟弟：「從今以後，病痛都離開了，再也不用受苦了。你可以安心地休息，把所有牽掛放下，跟隨菩薩的腳步繼續修行。謝謝你曾經帶給大家的歡笑與溫暖，也謝謝你總是把大家對你的好放在心上。子純弟弟，一路好走～欣欣姐會永遠記得那天婚宴上，你笑著說我很照顧你的模樣。我們都會想你。」

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