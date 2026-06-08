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娛樂 最新消息

傅子純驟逝 唐玲抗癌提醒留意身體發出警訊

傅子純罹患血癌，7日病逝淡水馬偕醫院，享年46歲。（資料照，民視提供）傅子純罹患血癌，7日病逝淡水馬偕醫院，享年46歲。（資料照，民視提供）

〔記者林南谷／台北報導〕曾演出民視《新兵日記》男星傅子純傳出罹患血癌，7日病逝淡水馬偕醫院，享年46歲。

昨晚深夜，罹患胃癌女星唐玲難掩悲傷在臉書發文表示，在觀眾眼裡，演藝人員總是精神飽滿神采亦亦的梳化好妝髮、穿著漂亮衣服、站在鏡頭前笑著工作，「但只有身在這個圈子的人才知道，有時候身體不舒服，我們還是會撐著把工作完成；累了、喘了、睡不好，也常以為只是因爲最近太忙或感冒。」

唐玲說，她曾跟癌症打過交道，特別有感觸，「胃癌、肺癌、大腸癌．．．這類實體腫瘤，通常長在某個器官裡，很多人會慢慢出現疼痛、食慾下降、體重減輕或其他警訊。」唐玲表示，它提醒我們，一個人表面看起來很好，不代表身體裡面沒事，「現在的人環境因素、工作忙、壓力大，熬夜、飲食不正常，沒時間照顧身體好像習以為常。」

可是身體很誠實，唐玲說，累積一天沒感覺，累積一年、五年、十年，身體終究會給出答案。看到傅子純驟逝新聞，唐玲坦言心裡很難過，也特別想提醒大家：「賺錢很重要，成就很重要，但記得留時間給健康、按時睡覺、好好吃飯、定期檢查、適度運動。」

人生無常，唐玲堅信只能珍惜擁有，活著的時候好好把握，享受每個快樂當下，「願傅子純一路好走，家屬節哀保重。」

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