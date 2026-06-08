合作共事四檔戲 潘柏希徹夜難眠淚別傅子純

徹夜難眠的潘柏希（右），清晨發文淚別傅子純。（翻攝自潘柏希臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。

今（8）日清晨5時左右，藝人潘柏希徹夜難眠在臉書發文表示到現在還是沒法相信這是事實，「心很痛！我很幸運跟子純哥共事了四檔戲～《新兵日記》、《幸福來了》、《多情城市》、《黃金歲月》，從前期剛入行的無知，到後面有時的無助，有子純哥在當天就有個充滿歡笑的職場。」

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潘柏希透露兩人共合作四檔電視劇。（翻攝自潘柏希臉書）

潘柏希說，拍攝期間有時較長，傅子純都還不惜扮醜逗大家笑，「有時候遇到感覺要世界末日的場次，子純哥也都能用他的兩三句幽默，讓今天就變得就沒那麼困難了」，坦言傅子純永遠是觀眾心中最帥最man的男主角。

在這些阿弟阿妹面前，潘柏希透露傅子純是個低調踏實善良又有點呆萌的大哥哥，「謝謝子純哥之前上班常常讓我搭他的便車，也謝謝他總是提醒我要認真！要努力！子純哥對他自己一向敬業且嚴格，他也是我永遠的榜樣！雖然很不捨但還是祝福！子純哥一路好走。」

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