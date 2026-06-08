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娛樂 最新消息

3月同遊沖繩竟成最後一次！「妹妹」坐月子聽聞噩耗痛哭：頭皮發麻

傅子純（左）和謝京穎以兄妹互稱。（翻攝自臉書）傅子純（左）和謝京穎以兄妹互稱。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息震驚演藝圈，好友們至今仍難以置信。上個月產下雙胞胎女兒、目前正在坐月子的女星謝京穎，過去曾與傅子純合作多部八點檔，其中在《市井豪門》飾演感情極好的兄妹，得知「親哥哥」突然離世，她悲痛在臉書發文，直呼得知噩耗的當下：「得知噩耗的瞬間整個人頭皮發麻，震驚到全身像被抽離一樣。」

謝京穎與傅子純戲裡戲外都以兄妹相稱，兩人的交情十分深厚。才剛迎來雙胞胎女兒誕生、正沉浸在人母喜悅中的她，怎麼也沒想到會突然接到哥哥的死訊，讓她整晚心神不寧、悲痛萬分：「整晚思緒混亂心神不寧，胸膛被這噩耗壓得都喘不過氣，喉嚨裡就像卡著一顆礫石，吞下去困難也吐不出來的難受。整個晚上反覆翻著一起工作 一起胡鬧 一起搞笑 一起玩樂的照片影片，真的太難忍了，即使知道現在真的不能哭但眼淚還是忍不住就掉。」

傅子純（左）和謝京穎交情十分要好。（翻攝自臉書）傅子純（左）和謝京穎交情十分要好。（翻攝自臉書）

最讓謝京穎淚崩的是，兩人明明才約好了許多未來的計畫，如今卻全成了無法實現的遺憾，她說：「才說好要來月中看看寶貝們的，也說好下次要再去新家玩的，還有那次沒看到的演唱會 說好下次的，不是都說好了…怎麼就變成這樣了。」

回憶起兩人不久前的出遊與跨年回憶，字裡行間滿滿都是傅子純對後輩的疼愛。謝京穎寫道：「今年三月去沖繩的時候，你說你很久沒有出去走走，要趁放假的時間好好的到處走走晃晃，我們說那必須飛出去過過水 一切都會好轉的，謝謝那次的旅行 很美好 也很難忘。但真的沒想到我們的第一次卻也是最後一次，一切都太突然了 我真的不敢相信。」

傅子純。（翻攝自臉書）傅子純。（翻攝自臉書）

謝京穎感性提到，去年跨年的時候，大家還聚在一起看煙火、為傅子純唱生日快樂歌，當時傅子純甚至還貼心地把生日願望送給了身邊的大家，她感念說：「謝謝你的善良與溫暖，我們都記著。這輩子能認識你，還能像妹妹一樣被你照顧到，真的是我的福氣。」她強忍悲痛說：「哥哥 一路好走RIP，不痛了，你一定是最帥的天使。」

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