自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才約好去新家坐坐…46歲傅子純急性血癌病逝 王瞳深夜崩潰發聲了

王瞳（左）前陣子才與傅子純（右）聚餐。（翻攝自臉書）王瞳（左）前陣子才與傅子純（右）聚餐。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。王瞳在多部八點檔與傅子純不是演兄妹就是演情侶，得知死訊時更是整個人情緒決堤，深夜在臉書貼出多張昔日劇照悲喊：「怎麼可以，我不敢相信，也不願意相信。」

在王瞳眼裡，傅子純拍戲時真的是一個非常好、可愛有趣的人，「但一下戲就很孤僻，回到家裡變I人，私下不會跟他們太多聯絡，不太打擾別人」，但在工作上絕對是敬業樂群、默契好到沒話說的好演員。

王瞳（右）與傅子純（左）多次合作八點檔。（翻攝自臉書）王瞳（右）與傅子純（左）多次合作八點檔。（翻攝自臉書）

正因為傅子純私下極度低調，大夥兒平時能聚在一起的時光顯得格外珍貴。王瞳回憶起前陣子才剛熱鬧聚完餐，沒想到如今卻成了天人永隔，讓她忍不住對天上的傅子純悲痛質問：「不是才一起吃完飯⋯不是才說要去你新家坐坐⋯」 那些日常溫馨的約定，現在成了再也無法實現的痛。

王瞳（左）在《幸福來了》與傅子純（右）組CP。（翻攝自臉書）王瞳（左）在《幸福來了》與傅子純（右）組CP。（翻攝自臉書）

回憶起兩人在工作與私底下的點滴，王瞳哽咽透露，傅子純過去常跟人家講一句話，「他說最喜歡合作的女演員就是我，我們每次對戲感覺都很好」。更巧的是，當年傅子純和艾成拍攝《新兵日記》時還是室友，私下很常一起吃飯喝酒。2014年左右，王瞳剛跟艾成在一起時，有次三人一起溫馨聚餐，她跟傅子純一時興起，竟然還搞笑地進行了「好姐妹」結拜！，王瞳破涕為笑回憶：「我們沒有滴血，只有敬酒，然後不是兄妹，是姐妹，他叫我妹妹，我叫他姐姐。」

王瞳（左）與傅子純（中）多次合作八點檔。（翻攝自臉書）王瞳（左）與傅子純（中）多次合作八點檔。（翻攝自臉書）

面對這位「結拜姐姐」如此倉促地告別人生舞台，王瞳強忍淚水，感性地寫下：「一路好走⋯我的結拜姐姐，你跟艾成可以一起喝一杯了⋯新兵室友團聚了。想你們。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中