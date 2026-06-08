才約好去新家坐坐…46歲傅子純急性血癌病逝 王瞳深夜崩潰發聲了

王瞳（左）前陣子才與傅子純（右）聚餐。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。王瞳在多部八點檔與傅子純不是演兄妹就是演情侶，得知死訊時更是整個人情緒決堤，深夜在臉書貼出多張昔日劇照悲喊：「怎麼可以，我不敢相信，也不願意相信。」

在王瞳眼裡，傅子純拍戲時真的是一個非常好、可愛有趣的人，「但一下戲就很孤僻，回到家裡變I人，私下不會跟他們太多聯絡，不太打擾別人」，但在工作上絕對是敬業樂群、默契好到沒話說的好演員。

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王瞳（右）與傅子純（左）多次合作八點檔。（翻攝自臉書）

正因為傅子純私下極度低調，大夥兒平時能聚在一起的時光顯得格外珍貴。王瞳回憶起前陣子才剛熱鬧聚完餐，沒想到如今卻成了天人永隔，讓她忍不住對天上的傅子純悲痛質問：「不是才一起吃完飯⋯不是才說要去你新家坐坐⋯」 那些日常溫馨的約定，現在成了再也無法實現的痛。

王瞳（左）在《幸福來了》與傅子純（右）組CP。（翻攝自臉書）

回憶起兩人在工作與私底下的點滴，王瞳哽咽透露，傅子純過去常跟人家講一句話，「他說最喜歡合作的女演員就是我，我們每次對戲感覺都很好」。更巧的是，當年傅子純和艾成拍攝《新兵日記》時還是室友，私下很常一起吃飯喝酒。2014年左右，王瞳剛跟艾成在一起時，有次三人一起溫馨聚餐，她跟傅子純一時興起，竟然還搞笑地進行了「好姐妹」結拜！，王瞳破涕為笑回憶：「我們沒有滴血，只有敬酒，然後不是兄妹，是姐妹，他叫我妹妹，我叫他姐姐。」

王瞳（左）與傅子純（中）多次合作八點檔。（翻攝自臉書）

面對這位「結拜姐姐」如此倉促地告別人生舞台，王瞳強忍淚水，感性地寫下：「一路好走⋯我的結拜姐姐，你跟艾成可以一起喝一杯了⋯新兵室友團聚了。想你們。」

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