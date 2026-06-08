傅子純急性血癌搶救無效！侯怡君首曝「打破人際邊界」內幕：多完美的人

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。侯怡君在《多情城市》與傅子純有著極深合作交情，她得知噩耗後深夜在臉書發文，字裡行間滿是止不住的震驚與心碎。

侯怡君（右三）下戲後仍把傅子純（左）當成弟弟。（翻攝自臉書）

向來給人硬朗大姐頭形象的侯怡君，在面對這位「戲中弟弟」的無常告別時，也忍不住展現了最脆弱、感性的一面。她在臉書上悲痛寫下：「手拿一杯酒呆坐在沙發上，過往片段歷歷在目，一起說過的笑話、一起發的牢騷、一起完成的戲劇、一起好多好多。」

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侯怡君感性透露，自己在演藝圈闖蕩多年，向來很有原則，唯獨傅子純打破了她的邊界：「《多情城市》是我們真正從頭到尾合作的一部戲，戲裡戲外我一直有分寸與邊界，唯獨你…下了戲後，讓我心中還是把你當成弟弟般看待。」

侯怡君（左二）罕見卸心防，傅子純（右二）是唯一打破她邊界的人。（翻攝自臉書）

在侯怡君眼裡，傅子純私底下的完美人格，簡直好到讓人找不出半點缺點。她在文中連續用了好幾個「多麼」來評價這位摯友，痛心直呼：「多麼好的一個人，多麼專業與敬業的藝人，多麼低調與謙遜的夥伴，多麼善良與默默行善的男孩，多麼愛家顧家的老公與兒子，多麼讓我們這些朋友不捨與震驚，多麼讓人無比痛心。願那片淨土沒有牽掛。」她隔空舉杯向天上的傅子純作最後的道別：「傅子純到此一遊，你來過，永懷念，你隨意我乾杯，我們晚點見。悼。」

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