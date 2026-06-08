觀眾還是愛這一味！《驚聲尖笑》北美開片創系列新高猛奪冠軍

《驚聲尖笑》馬龍韋恩斯、安娜法芮絲、西恩韋恩斯專訪影片：





〔記者許世穎／綜合報導〕韋恩斯兄弟華麗回歸果然有料！恐怖惡搞喜劇《驚聲尖笑》（與首集同名的第6集）上週末（6月5至7日）在北美上映，首週末狂掃5500萬美金（約台幣17.37億元），在觀眾口碑發酵，以及懷舊情懷的雙重加持下，不僅空降票房冠軍，更刷新系列25年來最佳開片紀錄！

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恐怖惡搞喜劇《驚聲尖笑》勇奪北美票房冠軍，更刷新系列25年來最佳開片紀錄。（UIP提供）

這部誕生已25年的系列第6集，正式超越2006年《驚聲尖笑4》創下的4970萬美金（約台幣15.70億元）開片成績（未計入通貨膨脹）。據報電影斥資3000萬美金（約台幣9.47億元）製作，如今已展現強勁獲利潛力，目前在全球53個市場累積票房達1億550萬美金（約台幣33.31億元）。

《驚聲尖笑》本次最大話題之一，是系列創始人韋恩斯兄弟暌違25年正式回歸。馬龍韋恩斯、西恩韋恩斯、基南艾佛利韋恩斯與克雷格韋恩斯共同編寫劇本，馬龍與西恩也再次飾演經典角色「修提」與「雷」。

這是韋恩斯兄弟自2001年《驚聲尖笑2》後首度參與系列作品。當年兩人因米拉麥克斯前老闆溫斯坦兄弟掌權，被迫退出自己親手打造的電影系列，如今重返創作核心，也成為本片的重要賣點。

此外，安娜法瑞絲與蕾吉娜霍爾也首度自《驚聲尖笑4》後回歸，分別飾演招牌角色辛蒂與布蘭達。本集大肆嘲諷好萊塢近年最熱衷的續集、重啟版、重拍版、前傳、外傳與起源故事。大量恐怖片成為最新惡搞素材，本次鎖定的對象包括《逃出絕命鎮》、《凶器》、《窒友梅根》、《驚聲尖叫》等作品，甚至連今年票房黑馬《後室》都成為片中與宣傳活動的開玩笑對象。

《驚聲尖笑》已在台上映！

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