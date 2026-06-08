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娛樂 最新消息

痛失《新兵日記》戰友！李興文為傅子純設「往生蓮位」送最後一程

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午傳來因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。在《新兵日記》飾演「丁浩連長」的資深男星李興文，在臉書坦言，心情久久無法平復，透露這場噩耗的確認過程：「剛剛王為導演打電話確認，新兵日記群組裡面又少了一個好夥伴。」痛失昔日愛將的他，除了感慨人生無常，更特地以佛教儀式為故友設立往生蓮位，虔誠祈願傅子純能離苦得樂、安然前往西方極樂世界。

李興文以佛教儀式為傅子純設蓮位。（翻攝自臉書）李興文以佛教儀式為傅子純設蓮位。（翻攝自臉書）

回憶起兩人在民視建立起超過十幾年的革命情感，李興文感性表示，兩人曾在多部作品中並肩合作：「曾經，我們一起在多部八點檔連續劇《意難忘》、《娘家》、《風水世家》、《父與子》、《幸福來了》、《新兵日記》並肩合作，他演過我的兄弟、我的袍澤…!，也演過許多令人難忘的角色。戲裡戲外，我們總有聊不完的話題，片場的歡笑、工作的點滴，如今都成了珍貴而難忘的回憶。」

在李興文眼裡，傅子純不僅外型出眾，更是一位謙遜有禮、對工作充滿熱情的演員。他在文中誇讚：「子純不僅外型帥氣，更是一位謙和有禮、認真敬業的人。無論面對工作或朋友，他總是帶著真誠與熱情。這樣一位優秀的演員、善良的朋友，本該擁有更長遠的未來，卻在如此年輕的年紀驟然離去，令人無比心痛與不捨。」

面對這場突如其來的永別，李興文忍不住感慨世事難料，總以為未來還有許多相聚機會，卻往往來不及好好道別。他在臉書寫下：「人生無常，世事難料。總以為來日方長，卻往往來不及好好道別。你的離開，讓許多愛你、關心你的人心中留下深深的遺憾與思念。我相信，此刻不只是我，所有曾經認識你、與你共事過的朋友、觀眾與弟兄姊妹們，心中都充滿著同樣的不捨與哀痛。」

最後，李興文也向這位相識多年的老友喊話，感謝他曾帶給大家的歡笑、感動與溫暖：「謝謝你曾經帶給我們的歡笑、感動與溫暖。那些一起奮鬥的歲月，我們永遠不會忘記。願你放下人世間的辛勞，安然遠行。親愛的兄弟，這一程路辛苦了。人生如戲，戲終人散；但你留給我們的情義與身影，將永遠停留在每個人的記憶深處。李興文，雙手合十。」

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