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娛樂 最新消息

和白冰冰拚金曲歌后 離婚初體驗女歌手愛過恨過突收到前夫訊息

〔記者陳慧玲／台北報導〕39歲的創作歌手吳蓓雅今年以《離婚初體驗》專輯首次入圍金曲獎最佳台語女歌手，將力拚71歲，同樣是首次入圍金曲獎歌后大獎的白冰冰，這幾天吳蓓雅突然收到前夫傳來的訊息，肯定她的專輯，兩人還因此透過文字交談一個多小時，她幽默喊話：「連前夫都表態支持了，你還不趕快撂人、集氣金曲獎嗎？！」

吳蓓雅將首次挑戰金曲獎台語歌后大獎。（吳蓓雅工作室提供）吳蓓雅將首次挑戰金曲獎台語歌后大獎。（吳蓓雅工作室提供）

吳蓓雅與入圍過金音獎的前夫M.A.T.H曾有過不到兩年的短暫婚姻，兩人已在2022年離婚，去年她選在9月24日生日當天推出《離婚初體驗》專輯，沒想到讓她第一次入圍金曲台語歌后，近日前夫傳訊息給她，並大讚：「實在太棒了！好棒的作品，而且一聽就是你的作品。」

儘管當年離婚必然發生很多不愉快的事情，但吳蓓雅和前夫重新對話後表示：「無法抹煞發生過的事，愛過恨過都是真的，但如果到此刻，還能因為這張作品而得到對方的祝福，那我想，這張作品對我們來說，就真真切切是一場完整的『離婚典禮』了。」

再次收到前夫祝福，吳蓓雅覺得有太多不可思議的事情會發生在自己身上，她說：「沒有一個環節是容易的事，包含長大，包含祝福，包含釋懷，包含往前。當年我們一起製作過一張台語專輯《成功的人》，他說會幫助我邁向金曲獎，某種層面來說，他也算是幫助我走到了這個目標。」

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