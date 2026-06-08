《失樂園》最惡少女爆紅 名字沒幾個人唸對

李夢苡樺在《失樂園》反派演出受矚目。（小間影藝提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《失樂園》除了育幼院議題引發共鳴，飾演少女「小冰」的李夢苡樺以極具壓迫感的演出成為話題焦點，讓她成為全片最受矚目的角色之一。不過當觀眾開始搜尋這位新生代演員時，卻先被她的名字難倒了。

李夢苡樺笑說，最常發生的事情就是大家想親切叫她名字，結果直接喊「苡樺」，讓她哭笑不得表示：「其實這樣是在叫我媽媽啦！」原來來自新竹尖石泰雅族的她，名字背後藏著特別的文化意義。依照泰雅族傳統命名方式，會在自己的名字後面加上父親或母親的名字，因此「李夢」才是她本人的名字，而「苡樺」則是媽媽的名字。

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她透露，現在如果是短暫見面或工作場合，乾脆直接介紹自己叫「李夢」，免得大家一頭霧水，也意外讓不少粉絲第一次認識泰雅族命名文化。

李夢苡樺在日本短片《遠い人》有精彩演出。（小間影藝提供）

事實上，李夢苡樺近年在影壇成績相當亮眼。畢業於台北藝術大學電影系的她，首部演出作品《3天2夜》便獲得台北電影獎最佳新演員提名，之後又以《一家子兒咕咕叫》入圍第59屆金馬獎最佳女配角，逐漸受到影壇關注。2024年更以主演身份帶著電影《蟲 LOCUST》前進第77屆坎城影展，國際能見度持續攀升。

去年，李夢苡樺首次赴日擔綱女主角，在日本短片《遠い人》（遙遠的人）中與《KANO》女主角坂井真紀合作，試鏡過程全程使用日文進行。歷經兩輪面試後，某天搭公車時收到錄取通知，她至今仍記得當下心情，「看到訊息那一刻，我開心到偷偷掉了一點眼淚。」

面對實力派演員坂井真紀，她坦言起初壓力不小。「因為知道她非常厲害，所以反而不敢查太多資料，怕自己越看越緊張。」她選擇把注意力放回角色本身，全力準備演出。

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