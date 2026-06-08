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娛樂 最新消息

《鬼入獄》獵奇死法網瘋傳 印尼7天破百萬人朝聖

《鬼入獄》在印尼嚇出好票房。（金盞花大影業提供）《鬼入獄》在印尼嚇出好票房。（金盞花大影業提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕印尼現象級賣座電影《鬼入獄》在當地上映短短7天就突破百萬觀影人次，還一路衝上東南亞年度票房排行榜。片商日前搶先舉辦「666血色派對」限定試膽場，不少觀眾直呼：「這根本不是恐怖片，是恐怖片界的雲霄飛車！」

《鬼入獄》毫不手軟的獵奇死法，從戳眼球、滾燙熱鍋燙殺、行刑式斬首，到最讓觀眾頭皮發麻的「剪刀式開腿分屍」，一個比一個殘暴。更駭人的是，受害者死後還會被擺放成宛如藝術展品般的詭異姿態，高調向活人示威。

《鬼入獄》每一個亡者死後還會被猛鬼擺放成華麗的藝術品公開展示。（金盞花大影業提供）《鬼入獄》每一個亡者死後還會被猛鬼擺放成華麗的藝術品公開展示。（金盞花大影業提供）

這股融合血腥與黑暗美學的風格爆紅，當地竟有美術館將電影中的死亡藝術品等比例製作成展品公開展示，意外掀起打卡熱潮。

為迎接這部話題新作，片商特別選在象徵「魔鬼數字」的6月6日舉辦限定特映。現場除了重現深紅色血色派對氛圍，還有鬼娃娃坐在第一排陪觀眾一起看片，讓不少影迷還沒開演就先嚇出冷汗。蘇打綠吉他手劉家凱、網紅董仔、演員「小花」陳彥佐、曾珮瑜與大鶴林鶴軒等人也現身朝聖。

《鬼入獄》Party現場非常熱鬧，電影放映完好評不斷。（金盞花大影業提供）《鬼入獄》Party現場非常熱鬧，電影放映完好評不斷。（金盞花大影業提供）

電影上映前已累積超高口碑，不少觀眾形容《鬼入獄》是一部「用鬼片包裝的娛樂爽片」。有人表示：「明知道鬼快出現了，但永遠猜不到下一秒會發生什麼事。」也有觀眾大讚：「劇情反轉再反轉，完全超出預期。」更有人笑說：「以為只是重口味鬼片，結果看到最後竟然有種莫名的爽感。」

連台灣恐怖片名導們也被征服，《女鬼橋》導演奚岳隆看完直呼這是「前所未見的恐怖視覺饗宴」；《泥娃娃》導演解孟儒則大讚電影裡的死法充滿創意，讓人忍不住一直想看下去；《紅衣小女孩》導演程偉豪更直接認證：「不只恐怖血腥，更是一部超好看的B級爽片。」《鬼入獄》6月10日全台上映。

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