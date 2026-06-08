（台綜專題16）接班孔鏘！小鏘入行28年嘆《瘋神無雙》停播藏遺憾 揭邰智源私下面

小鏘如今坐鎮中視《綜藝一級棒》，更帶領著一群樂手團隊。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／專訪〕入行28年的小鏘幾乎是在攝影棚長大，在爸爸孔鏘的耳濡目染下走上樂手之路，如今坐鎮中視《綜藝一級棒》，更帶領著一群樂手團隊。談起入行契機，他笑說自己原本其實想當畫家，「18歲以前都在學畫畫，當兵回來後，爸爸突然塞了一台琴給我。」沒想到這一彈，竟彈出了人生新方向。

小鏘過去在《瘋神無雙》與邰智源培養出絕佳默契，如今則在《綜藝一級棒》與反應極快的康康過招。他回憶與邰智源合作笑說：「邰哥很有想法，常常提出各種建議，就要盡力滿足他，後來甚至一個眼神就知道他要什麼。」談到《瘋神無雙》停播，他也感觸良多，認為那不只是節目落幕，更象徵一個時代的結束。不過無論載體如何改變，綜藝節目最珍貴的仍是主持人與來賓之間即興拋接球的火花，以及娛樂大眾的初心，這才是台灣綜藝最無可取代的靈魂。

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小鏘莊鈞智透露自己早已開始接觸AI音樂製作。（記者王文麟攝）

面對近年AI音樂浪潮，小鏘則抱持開放態度。他透露自己早已開始接觸AI音樂製作，尤其綜藝節目講求速度與即時反應，AI反而成為工作上的得力助手，「還可以解決版權問題，我覺得它不是敵人，是工具。」

談起父親孔鏘，小鏘形容對方屬於「放養型教育」，不會手把手教學，只會反覆叮嚀一句話：「不懂就多看。」也因此培養出他細膩的觀察力。他笑說自己已經算記性很好，但爸爸根本是「變態等級」，「我們聽歌只記旋律，但他連細節都能記住。」他坦言年輕時曾想追上父親，後來才發現對方早已遙遙領先，「現在比較像是互補、輔助他。」

大半青春都在為別人伴奏配樂，當被問到屬於自己的人生主題曲時，小鏘認為是葉啟田的《愛拚才會贏》。他分享，前陣子擔任高雄藍寶石演唱會伴奏，站在葉啟田身旁伴奏時內心百感交集，「小時候覺得他是遙不可及的巨星，但經過快30年努力，我終於站在他旁邊。」當聽見葉啟田唱出「三分天註定，七分靠打拚」時，他突然明白，這首歌不只是鼓勵正在努力的人，更像是送給一路打拚至今的人，一句最溫暖的人生註解。

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