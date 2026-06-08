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娛樂 最新消息

（台綜專題15）孔鏘鬆口退休時間點！預告辦「封琴演唱會」邀張菲當來賓

孔鏘從業47年，把演藝圈形容成「江湖」。（民視提供）孔鏘從業47年，把演藝圈形容成「江湖」。（民視提供）

〔記者林欣穎／專訪〕孔鏘在演藝圈從業47年，合作過無數綜藝天王天后，而每每被問到退休規劃，熱愛音樂的孔鏘終究無法輕易離開舞台，但他也說若真的要退休，一定會風風光光辦一場「封琴演唱會」。

國小就立志要當音樂家的孔鏘在19歲就入行，他把演藝圈形容成「江湖」，而他在這個江湖裡一待就是半輩子。他擁有驚人的記憶力，平常節目的樂譜都是由他手寫，甚至練到一種「職業病」，只要聽到音樂，就會忍不住分析編曲、猜歌名。

而聊到未來規劃，孔鏘笑說自己每天都想退休，但真的休息太久，又會開始想念舞台。他直呼人生目標是「做到80歲、活到90歲」，若真的到了退休那天，孔鏘也早有想法，他笑說自己屆時一定會辦「封琴演唱會」，到時候一定會力邀昔日合作過的大咖，諸如張菲、費玉清、胡瓜、白冰冰等人，更說演唱會收益會捐出去做公益，他的退休藍圖已經有了清楚輪廓。

而近年他除了想打造一檔真正由自己主導的音樂節目，親自擔任音樂製作人外，他也透露正在籌備一部以自己人生故事為主軸的戲劇，目前進度已完成約8成。

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