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娛樂 最新消息

（台綜專題14）孔鏘曝失業低潮「靠張菲兄弟養活」！一句話神解豬哥亮、張菲差別

孔鏘與張菲擁有多年好交情。（台視提供）孔鏘與張菲擁有多年好交情。（台視提供）

〔記者林欣穎／專訪〕孔鏘合作過無數綜藝天王天后，從張菲、豬哥亮、胡瓜到白冰冰的節目，都能看見他坐在樂隊區，一邊彈琴、一邊配合主持人丟梗的側影。近期他接受訪談也憶起綜藝節目輝煌年代，當時他跟著張菲、費玉清合作《龍兄虎弟》寫下精彩一頁，他也感性表示：「菲哥成就了我。」

豬哥亮和張菲過去橫掃台灣秀場，人稱「南豬北張」，孔鏘與這兩位主持天王是多年戰友，談起兩人主持風格，孔鏘大讚菲哥音樂造詣高、而跟豬哥亮接地氣，「菲哥虧妹配合西洋古典樂，豬大哥虧妹就是直接上廟會音樂！」一句話點出兩大天王截然不同的風采。

孔鏘（左起）過去在《龍兄虎弟》合作張菲，現在則是坐鎮白冰冰的《超級冰冰Show》。（台視提供）孔鏘（左起）過去在《龍兄虎弟》合作張菲，現在則是坐鎮白冰冰的《超級冰冰Show》。（台視提供）

然而，綜藝的更迭往往無情，隨著張菲在2018年淡出，電視生態轉向外景與遊戲節目，棚內大秀銳減。孔鏘與當時還是學徒的兒子小鏘一度雙雙失業，孔鏘笑稱：「後來跟著費玉清到處巡演，算是菲哥和小哥兄弟倆輪流養活我。」如今張菲、費玉清雙雙淡出螢光幕多年，孔鏘坦言只會偶爾傳訊息，不想讓對方有負擔。

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