Netflix《鐵拳教育》32國衝TOP5 中東、南美也淪陷

金武烈身為教權保護局督察，擁有冷靜俐落的行動風格。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》（참교육）才剛上線就展現驚人威力。這部以校園霸凌、惡質家長、網路暴力、教師權益崩壞等敏感議題為主軸的新劇，不僅在南韓掀起討論，更一路殺進Netflix全球排行榜前5名，甚至連中東、南美市場都買單，成為近期最具話題性的韓劇之一。

據統計，《鐵拳教育》在南韓、台灣、菲律賓等地衝上冠軍寶座，同時打進全球32個國TOP 5，包括墨西哥、智利到阿拉伯聯合大公國、科威特都出現追劇熱潮。不少觀眾認為，劇中描寫的校園問題雖然發生在南韓，卻幾乎是全世界都正在面對的共同課題，因此特別容易引發共鳴。

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《鐵拳教育》改編自同名人氣網漫，原作曾因部分涉及種族與歧視爭議內容遭到猛烈批評，甚至在宣布翻拍時一度出現「要求停拍」的聲浪。不過劇版大幅調整爭議橋段，將重點放在教師權益、學生保護與教育現場亂象，也讓不少原本抱持觀望態度的觀眾改口稱讚。

劇中虛構政府機關「教師權益保護局」以近乎「超級英雄」般的方式介入校園問題，雖然被部分觀眾形容是「教育版復仇者聯盟」，但也成功製造戲劇張力。尤其當霸凌學生、失職教師與惡意家長接連遭到制裁時，更讓許多網友直呼：「這根本是現實中不可能出現的夢幻劇情！」

導演洪鍾燦則強調，《鐵拳教育》並非要給出標準答案，而是希望透過戲劇拋出問題。《鐵拳教育》全10集於Netflix上架。

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