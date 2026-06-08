46歲傅子純急性血癌驟逝！「死對頭」吳東諺震驚到頭腦暈眩

吳東諺（左）得知傅子純（右）離世消息，愣在原地久久無法相信。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。吳東諺在《好運來》為了愛人而與傅子純水火不容，兩人有多場高張力的衝突與災難對手戲，得知驟逝噩耗時更是整個人愣在原地、久久無法置信，甚至悲痛直呼：「震驚到頭腦暈眩好長一段時間。」

回憶起兩人在民視建立起超過十年的革命情感，吳東諺感性回顧兩人的起點：「十多年前剛進民視時，雖然我們沒有戲劇上的合作，但每逢過年表演的舞蹈節目，總是被分配在同一組，也因此有了更多認識彼此的機會。你一直都是一位沒有架子、待人真誠，又總是願意關心身邊每一個人的前輩。」

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吳東諺（右起）與傅子純、曾子益、洪浩竣合作《好運來》。（翻攝自臉書）

近年兩人在戲劇中交手密集，尤其八點檔高強度的拍攝節奏，更讓他們成了同甘共苦的生死之交。吳東諺寫道：「這些年來，我們在劇組裡一起努力、一起奮鬥。特別是上一檔戲（好運來），我們幾乎像是被綁在一起，常常一起上山下海、挑燈夜戰。」

雖然戲裡演盡了各種衝突與災難，但對吳東諺來說，私底下那個帶著一點執著與可愛的傅子純，才是最珍貴的寶藏記憶。他破涕為笑爆料，比起螢幕上的帥氣形象，自己最難忘的反而是空班時的平凡片刻：「我們一起到外面吃飯、聊生活、談工作，也曾陪著你跑遍林口好幾家便利商店，只為了找到你當下突然想買的東西！那些看似平凡的片刻，如今回想起來，卻是最珍貴的回憶。」

面對這位「超商戰友」的無常告別，吳東諺強忍淚水，感性地對天上的哥哥致謝：「謝謝你，留下了那麼多精彩的作品與經典的角色，陪伴無數觀眾走過人生不同的階段。謝謝你，留下了那麼多溫暖而美好的回憶，給所有曾經與你並肩同行的戰友們。雖然不捨，但相信這些美好都不會消失，而是會永遠留在我們心中。一路好走，子純兄。R.I.P。」

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